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الصين تفرض قيودا على تأشيرة دخول أمريكيين متورطين فى القضايا المتعلقة بالتبت

9/3/2023 8:17:57 AM
(MENAFN- Youm7) قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده ستفرض على أساس المعاملة بالمثل، قيودا على تأشيرة دخول الأمريكيين الذين نشروا شائعات لتشويه الصين أو تدخلوا لفترة طويلة فى القضايا المتعلقة بالتبت.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) اليوم /الخميس/ أن هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرة دخول بعض المسؤولين الصينيين لدورهم فيما يسمى "الدمج القسرى" فى التبت، وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية -فى مؤتمر صحفي- إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير قانونية على مسؤولين صينيين بناء على أكاذيب ملفقة بشأن التبت فى تجاهل للحقائق، مضيفا أن تلك الخطوة تعد تدخلا صارخا فى الشؤون الداخلية للصين، وتضر بمصالح الصين، وتنتهك الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وتابع المتحدث "ندعو الجانب الأمريكى مجددا إلى احترام الحقائق، وتغيير نهجه، والتوقف عن نشر المعلومات الخاطئة عن التبت، والكف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل فى الشؤون الداخلية للصين".


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