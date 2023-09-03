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خطوة نحو الأولمبياد.. موعد مباراة مصر القادمة فى كأس العالم للسلة

9/3/2023 8:17:57 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد منتخب السلة لمباراته القادمة أمام نيوزيلندا فى كأس العالم والتى تقام بالفلبين، حيث تعد المباراة حاسمة فى طريق التأهل لأولمبياد باريس 2024.



موعد مباراة مصر فى كأس العالم للسلة



ويلتقى منتخب السلة مع نظيره نيوزيلندا بعد غد السبت فى تمام الساعة الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة



وتعد مباراة نيوزيلندا حاسمة للمنتخب بالتأهل للأولمبياد من عدمه، خاصة أن الفوز حال هزيمة السودان وانجولا فى مباراتهما السبت المقبل يُعنى تأهل الفراعنة للأولمبياد كأفضل منتخب افريقى.



وضمن منتخب مصر تواجده في أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ما يعني ضمان التواجد في الملحق العالمي على أقل تقدير حال لم يخطف الفراعنة البطاقة المباشرة لأولمبياد باريس 2024.



وحال فوز المنتخبات الأفريقية الثلاثة فى المباراة المقبلة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وبناء عليه يتحدد الفريق المتأهلين للاولمبياد والفريق المتأهلين للتصفيات المؤهلة.



وفاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الأردن بنتيجة
69/ 85 فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون بكأس العالم لكرة
السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وشهدت الفترة الأولى تقدم
مصر بنتيجة 14/22 ، ومواصلة التقدم حتى نهاية الشوط الأول والتى أنتهى 40/36 ، وعلى مستوى الفترة الثالثة انتهت 59/56 للفراعنة .



وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.







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