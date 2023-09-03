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رئيس البارالمبية يستقبل بعثة رفع الأثقال بعد المشاركة فى بطولة العالم بدبى

9/3/2023 8:17:57 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبى بمطار القاهرة الدولى فور عودتهم من الإمارات وحصولهم على المركز الخامس فى بطولة العالم لرفع الأثقال والتى شارك فيها ما يقرب من 610 لاعبا يمثلون 90 دولة من مختلف قارات العالم .
وأثنى رئيس اللجنة البارالمبية على جهود اللاعبين والجهاز الفنى وقدم لهم التهنئة على ما حققوه من ميداليات سواء رسمية وعددها خمس ميداليات أو ميداليات الناشئين والمجموع والرواد

وأكد لهم على أن اللجنة تقف خلفهم فى مسيرتهم نحو التأهل لبارالمبياد باريس 2024
وتذليل اى معوقات أو صعوبات تواجههم
،ويجب على كل لاعب لديه الطموح وتحقيق الانجاز أن يجتهد فى التدريبات ليحقق المعايير الدولية
كما أكد رئيس البارالمبية على أن استراتيجية اللجنة هى تطوير اللعبة وتحسين أداء اللاعبين كما أن باب المنتخب مفتوح لأى لاعب يحقق المعايير الدولية .
وكانت مصر قد تسلمت علم تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2025 .
من ناحية أخرى فقد إحتل المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبى المركز الخامس ببطولة العالم، محققا 5 ميداليات رسمية منها ميدالية ذهبية وفضيتين و برونزيتين فى جدول الترتيب العام للبطولة
أما عن
مجمل الميداليات التي حصدها المنتخب في البطولة فهي 24 ميدالية مقسمه كالتالى: على صعيد الكبار 9 ميداليات منهم 5 ذهبية وفضيتين وبرونزيتين فى الموازين وهى التى تم احتسابها رسميا، بالإضافة إلى
4 برونزيات على صعيد المجموع .
وعلى مستوى الناشئين حقق منتخب الناشئين 8 ميداليات منها 4 ذهبيات وفضية وبرونزية فى الموازين،
و4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية على صعيد المجموع .
فيما حصلت مصر على 7 ميداليات على مستوى الرواد منها 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحده ليصبح مجموع الميداليات المصرية فى البطولة 24 ميدالية متنوعة.

حيث حقق كلا من اللاعبين اسلام منجى ذهبية وفضية المجموع فى وزن 80 كجم فيما حقق مروان أحمد ميداليتين ذهبيتين فى وزن فةق 107 كجم وحصلت رحاب رضوان على الميدالية الذهبية فى وزن 55 كجم ، وحققت اللاعبه فاطمه محروس على الميدالية الفضية فى وزن 61 كجم ونادية فكرى تحصل على فضية فوق ال 86 كجم وحصل هادى صموئيل 2 فضه فى وزن 49 كجم فيما حقق كلاً من اللاعب محمد فتحى على 2 ميدالية برونزية فى وزن 49 كجم وميداليتين برونزيتين للاعب محمد المنياوى وزن 59 كجم ، وواحدة برونزية للاعب محمد صبحى وزن فوق 88 كجم وواحده للاعب طه عادل وزن 54 كجم وبرونزية للاعبه اميمه عمر وبرونزية المجموع للاعبه راندا تاج الدين وزن 86 كجم .
وعلى صعيد منافسات الرواد توجت مصر بـ 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و برونزية واحدة .

وشارك منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة

8 لاعبات هن : أميمة عمر وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 61 كجم، و صفاء حسن وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم. بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية
ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمود مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري .

رئيس البارالمبية يستقبل بعثة رفع الأثقال

رئيس البارالمبية يستقبل بعثة رفع الأثقال

رئيس البارالمبية يستقبل بعثة رفع الأثقال

رئيس البارالمبية يستقبل بعثة رفع الأثقال



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