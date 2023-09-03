حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31/ 8/ 2023
التاريخ
9/3/2023 8:17:56 AM
(MENAFN- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31/ 8/ 2023، هي خدمة يقدمها اليوم السابع تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،
ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى لمعسكر سبتمبر.
ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى لمعسكر سبتمبر
أعلن البرازيلي
روجيريو ميكالي ، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة المنتخب التي تدخل معسكرا مغلقا لمواجهتي روسيا وديًا في معسكر سبتمبر المقبل.
رمضان صبحى: هدف بيراميدز الفوز بأبطال أفريقيا والمشاركة فى مونديال الأندية قال رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ، أن
هدفنا في البطولات التى نشارك أو ننافس بها في الفترة المقبلة، سواء بطولة محلية كأس مصر أو الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، هو الحصول علي اللقب .
الأهلى يعلن عن القميص الاحتياطى الجديد للفريق.. صور نشرت صفحة النادي الاهلي الرسمية عبر فيس بوك ، صوراً لقميص الفريق الإحتياطي الجديد الذي سيتم طرحه في الأسواق قريباً، وقالت الصفحة : القميص الاحتياطي الجديد.
عودة إمام وأكرم وكريم لمعسكر الأهلى بعد الخضوع لفحوصات لدى الخبير النمساوى
أعلن النادي الأهلي عودة ثلاثي الفريق أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور،لمعسكر الفريق في النمسا بعد الخضوع لفحوصات طبية لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.
طبيب الأهلى يكشف حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور بعد العرض على الخبير النمساوى قال تامر أبو العينين، طبيب الأهلي إن الثلاثي؛ أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
أنس محمود يحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفنى تحت 9 سنوات حصد اللاعب أنس محمود حسين، الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفنى رجال تحت 9 سنوات، المقامة فى نادى مدينة نصر الرياضى.
اليوم السابع يكشف البنود التسعة الحاكمة لتشكيل لجنة الحكام.. مستند يقترب البرتغالي فيتور بيريرا من تشكيل لجنة الحكام الجديدة وفقا للبنود التسعة الحاكمة لتشكيل اللجنة والتي يكشفها اليوم السابع وجاء في مقدمتها أن تتكون لجنة الحكام الرئيسية من رئيس واحد ونائب واحد
للرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، علما بأنه لا يجوز وجود رابط لأي عضو من أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بأي ناد لكرة القدم أو دوري أو أي هيئة كرة قدم.
أوسوريو يبعد لاعبى الزمالك عن أجواء الانتخابات قبل بدء الموسم الجديد شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو
المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبيه بعدم التدخل فى الظروف التى يمر بها النادى خلال الفترة الحالية مطالبهم بالتركيز فقط فى الملعب من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.
مران الأهلى الصباحى فى النمسا.. محاضرة كولر.. فقرة بدنية.. وتدريبات للحراس خاض فريق الأهلي مرانا صباحيا اليوم ؛ الخميس ؛ بمعسكره الخارجي وتدرب الفريق على إحدى الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.
مصر تتسلم علم تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2025 فى حفل أسطورى أقيم على هامش بطولة العالم لرفع الأثقال بدبى اعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تسليم علم تنظيم البطولة القادمة عام
2025 إلى مصر التى فازت بتنظيمها.
مصطفى شلبى يعلن جاهزيته لبدء فترة إعداد الموسم الجديد مع الزمالك أعلن مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جاهزيته لبدء فترة إعداد الموسم الجديد مع الفريق الأبيض والمقرر لها غدا الجمعة، وذلك من خلال صورة نشرها اللاعب عبر "أستورى إنستجرام" تكشف جاهزيته بنسبة 100 %.
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