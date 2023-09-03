حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31/ 8/ 2023

أعلن البرازيلي

روجيريو ميكالي ، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة المنتخب التي تدخل معسكرا مغلقا لمواجهتي روسيا وديًا في معسكر سبتمبر المقبل.

أعلن النادي الأهلي عودة ثلاثي الفريق أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور،لمعسكر الفريق في النمسا بعد الخضوع لفحوصات طبية لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.

طبيب الأهلى يكشف حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور بعد العرض على الخبير النمساوى

أوسوريو يبعد لاعبى الزمالك عن أجواء الانتخابات قبل بدء الموسم الجديد

مران الأهلى الصباحى فى النمسا.. محاضرة كولر.. فقرة بدنية.. وتدريبات للحراس

مصر تتسلم علم تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2025



