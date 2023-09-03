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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31/ 8/ 2023

9/3/2023 8:17:56 AM
(MENAFN- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31/ 8/ 2023، هي خدمة يقدمها اليوم السابع تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،
ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى لمعسكر سبتمبر.


ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى لمعسكر سبتمبر

أعلن البرازيلي
روجيريو ميكالي ، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة المنتخب التي تدخل معسكرا مغلقا لمواجهتي روسيا وديًا في معسكر سبتمبر المقبل.


رمضان صبحى: هدف بيراميدز الفوز بأبطال أفريقيا والمشاركة فى مونديال الأندية قال رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ، أن
هدفنا في البطولات التى نشارك أو ننافس بها في الفترة المقبلة، سواء بطولة محلية كأس مصر أو الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، هو الحصول علي اللقب .

الأهلى يعلن عن القميص الاحتياطى الجديد للفريق.. صور نشرت صفحة النادي الاهلي الرسمية عبر فيس بوك ، صوراً لقميص الفريق الإحتياطي الجديد الذي سيتم طرحه في الأسواق قريباً، وقالت الصفحة : القميص الاحتياطي الجديد.

عودة إمام وأكرم وكريم لمعسكر الأهلى بعد الخضوع لفحوصات لدى الخبير النمساوى

أعلن النادي الأهلي عودة ثلاثي الفريق أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور،لمعسكر الفريق في النمسا بعد الخضوع لفحوصات طبية لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.


طبيب الأهلى يكشف حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور بعد العرض على الخبير النمساوى

قال تامر أبو العينين، طبيب الأهلي إن الثلاثي؛ أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

أنس محمود يحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفنى تحت 9 سنوات حصد اللاعب أنس محمود حسين، الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفنى رجال تحت 9 سنوات، المقامة فى نادى مدينة نصر الرياضى.

اليوم السابع يكشف البنود التسعة الحاكمة لتشكيل لجنة الحكام.. مستند يقترب البرتغالي فيتور بيريرا من تشكيل لجنة الحكام الجديدة وفقا للبنود التسعة الحاكمة لتشكيل اللجنة والتي يكشفها اليوم السابع وجاء في مقدمتها أن تتكون لجنة الحكام الرئيسية من رئيس واحد ونائب واحد
للرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، علما بأنه لا يجوز وجود رابط لأي عضو من أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بأي ناد لكرة القدم أو دوري أو أي هيئة كرة قدم.

أوسوريو يبعد لاعبى الزمالك عن أجواء الانتخابات قبل بدء الموسم الجديد

شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو
المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبيه بعدم التدخل فى الظروف التى يمر بها النادى خلال الفترة الحالية مطالبهم بالتركيز فقط فى الملعب من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

مران الأهلى الصباحى فى النمسا.. محاضرة كولر.. فقرة بدنية.. وتدريبات للحراس

خاض فريق الأهلي مرانا صباحيا اليوم ؛ الخميس ؛ بمعسكره الخارجي وتدرب الفريق على إحدى الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

مصر تتسلم علم تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2025

فى حفل أسطورى أقيم على هامش بطولة العالم لرفع الأثقال بدبى اعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تسليم علم تنظيم البطولة القادمة عام
2025 إلى مصر التى فازت بتنظيمها.

مصطفى شلبى يعلن جاهزيته لبدء فترة إعداد الموسم الجديد مع الزمالك أعلن مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جاهزيته لبدء فترة إعداد الموسم الجديد مع الفريق الأبيض والمقرر لها غدا الجمعة، وذلك من خلال صورة نشرها اللاعب عبر "أستورى إنستجرام" تكشف جاهزيته بنسبة 100 %.



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