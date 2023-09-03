الأهلى يعلن تجديد عقد محمود متولى لمدة موسمين

من ناحية أخرى ، أبدى محمود متولي مدافع

الأهلي

تفاؤله بالموسم الجديد وقدرة الفريق على التتويج بالبطولات التي سيُشارك فيها ، موضحاً أن الجميع في الأهلي على قلب رجل واحد من أجل إسعاد الجماهير دائماً.

وتابع متولي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي : أشكر جماهير الفريق على دعما لي دائماً كما أنني لا يمكن أن أنسى دور الأهلي في مساندتي والوقوف بجوار خلال الفترة التي تعرضت خلالها للأصابة.

وأكد متولي أنه يتطلع لحصد المزيد من الألقاب مع الفريق هذا الموسم، مشددًا على أن تجديد عقده مع النادي لم يستغرق وقتًا طويلًا، وقام بالتوقيع على العقود بدون تفكير، لرغبته في البقاء داخل النادي.

وقال: «شرف عظيم لأي لاعب التواجد في الأهلي، فأنا في أكبر نادٍ، والجميع يسعى لأن يكون هنا بكل تأكيد، وأثق في قدرتي على تقديم أفضل مستوى خلال الموسم المقبل، وبكل تأكيد سعيد بوجودي مع الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر».

وأضاف: «تجديد عقدي لم يستغرق وقتًا طويلًا، والأهلي ساندني ووقف بجواري فترات طويلة، والتوقيع على العقد الجديد أقل شيء أقدمه للنادي، ولا يحتاج للتفكير، لأن الأهلي وقف إلى جانبي كثيرًا».

وواصل: «أنا متواجد في النادي الأهلي وطموحي حصد المزيد من الألقاب، نريد زيادة عدد البطولات التي نفوز بها، أطمح لحصد عدد أكبر من الألقاب الخمسة التي توجنا بها في الموسم الماضي، طموحنا دائمًا في الأهلي لو فزنا بعشرة ألقاب في موسم، نفوز بـ11 بطولة في الموسم التالي».

وأكمل: «من الأمور الإيجابية في الأهلي وجود لاعبين مميزين في كل المراكز، والمنافسة شريفة بيننا على اللعب أساسيًّا، لاعبو خط الدفاع مميزون، والتنافس بيننا يرفع المستوى، وهدفنا جميعًا الوصول لأعلى مستوى، وأنا ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لا يوجد أي فوارق بيننا، الكل يريد اللعب أساسيًّا وقيادة الفريق نحو الانتصارات وحصد البطولات».

وتابع متولي تصريحاته قائلًا: «من الأمور الجيدة هو حصول اللاعبين على راحة بعد ختام الموسم الماضي، وبدء الاستعداد بشكل قوي من خلال فترة الإعداد وإقامة المعسكر الخارجي، لتجهيز اللاعبين لموسم طويل، وكل اللاعبين بعد العودة للتدريبات لديهم حماس وروح للمنافسة على البطولات وحصد أكبر عدد من الألقاب».

وزاد: «كل لاعب في الأهلي يجب أن يكون قدوة لزملائه، وهو الأمر الذي يميز النادي عن الآخرين، وجمهور الأهلي معتاد على الألقاب، واللاعبون أيضًا يجب أن يكونوا على قدر المسئولية، خصوصًا أن جماهيرنا تريد دائمًا تحقيق الألقاب فقط، ولذلك أي لاعب دائمًا هدفه الفوز فقط لا غير».

وتابع متولي تصريحاته قائلًا: «نتمنى أن تكون البداية قوية هذا الموسم وأن نفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي، فبالتأكيد اللقب سيفرق كثيرًا مع اللاعبين، وإقامة المباراة في مطلع الموسم سيكون دافعًا إيجابيًّا للاعبين من أجل القتال على فرصة المشاركة بصفة أساسية وتحقيق البطولة».

وأتم: «أوجه رسالة شكر لجماهير الأهلي التي تدعمني بقوة، حظيت بمساندة ودعم كبير طوال المواسم الماضية، والذين يتمنون دائمًا أن أقدم أفضل مستوى لي، وكانوا حريصين على دعمي في وقت غيابي عن الفريق».