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إسلام إبراهيم يتعاقد على فيلم عنب

9/3/2023 8:17:55 AM
(MENAFN- Youm7) تعاقد الفنان إسلام إبراهيم علي فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، إسلام ابراهيم، وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.



يذكر أن آخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم فيلم " ع الزيرو " وتدور أحداث الفيلم حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران.



فيلم "ع الزيرو" بطولة مجموعة من أشهر النجوم، منهم، نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، ويصوّر قصةً مؤثرة عن الكفاح والسعي الدؤوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب واستوديوهات فوكس .











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