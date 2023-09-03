إسلام إبراهيم يتعاقد على فيلم عنب

إسلام إبراهيم يتعاقد على فيلم عنب
التاريخ
9/3/2023 8:17:55 AM
(MENAFN- Youm7) تعاقد الفنان إسلام إبراهيم علي فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، إسلام ابراهيم، وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.
يذكر أن آخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم فيلم " ع الزيرو " وتدور أحداث الفيلم حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران.
فيلم "ع الزيرو" بطولة مجموعة من أشهر النجوم، منهم، نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، ويصوّر قصةً مؤثرة عن الكفاح والسعي الدؤوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب واستوديوهات فوكس .
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