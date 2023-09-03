وأعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عمرو على صفحته: "البقاء لله في أخى العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل في بطولة فيلم كتف قانوني بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم

أبرزهم: هالة صدقي، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، يسرا، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.