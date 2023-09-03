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جنازة شقيق عمرو عبد الجليل فى المعادى والعزاء بمسجد عمر مكرم.. غدا

9/3/2023 8:17:55 AM
(MENAFN- Youm7) يشيع الفنان عمرو عبد الجليل جنازة شقيقه هشام عبد الجليل، غداً عقب صلاة الجمعة من مسجد المدينة المنورة بأبراج عثمان المعادى، على أن يتلقى عزاء الراحل بنفس اليوم من مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وأعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عمرو على صفحته: "البقاء لله في أخى العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل في بطولة فيلم كتف قانوني بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم
أبرزهم: هالة صدقي، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، يسرا، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.


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