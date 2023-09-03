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يسرى نصر الله: فيلم باب الشمس أخذ مجهودا كبيرا وناقش أزمة الشعب الفلسطينى

9/3/2023 8:17:55 AM
(MENAFN- Youm7) قال المخرج يسرى نصر الل
إن كل أفلامه مقربة لقلبه، موضحا أن فيلم "باب الشمس" أخذ مجهودا كبيرا لأنه ناقش أزمة الشعب الفلسطيني.

وأضاف المخرج يسرى نصر الله، خلال حواره ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن فريق عمل باب الشمس جمع مختلف جنسيات الوطن العربى، متابعا: "ترأست القومى للسينما بعد الاتفاق مع وزيرة الثقافة".

وتابع المخرج يسرى نصر الله: "هناك مساع للتصريح للأجانب للتصوير فى مصر، وتجربتى بمهرجان كان كانت مهمة بشأن مستقبل السينما".

وقال يسرى نصر الله: "أفتخر بتمثيل مصر برئاسة لجنة تحكيم في مهرجان كان، وسعيد بتكريمى بمهرجان القاهرة السينمائى المقبل".
 وأضاف: "عبلة كامل ممثلة مدهشة، وباسم سمرة ممثل كبير وعظيم، ويعطينى شخصيات لم أرها من قبل".


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