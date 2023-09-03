وأضاف المخرج يسرى نصر الله، خلال حواره ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن فريق عمل باب الشمس جمع مختلف جنسيات الوطن العربى، متابعا: "ترأست القومى للسينما بعد الاتفاق مع وزيرة الثقافة".

وتابع المخرج يسرى نصر الله: "هناك مساع للتصريح للأجانب للتصوير فى مصر، وتجربتى بمهرجان كان كانت مهمة بشأن مستقبل السينما".

وقال يسرى نصر الله: "أفتخر بتمثيل مصر برئاسة لجنة تحكيم في مهرجان كان، وسعيد بتكريمى بمهرجان القاهرة السينمائى المقبل".

وأضاف: "عبلة كامل ممثلة مدهشة، وباسم سمرة ممثل كبير وعظيم، ويعطينى شخصيات لم أرها من قبل".