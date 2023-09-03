يسرى نصر الله: فيلم باب الشمس أخذ مجهودا كبيرا وناقش أزمة الشعب الفلسطينى
التاريخ
9/3/2023 8:17:55 AM
(MENAFN- Youm7) قال المخرج يسرى نصر الل
إن كل أفلامه مقربة لقلبه، موضحا أن فيلم "باب الشمس" أخذ مجهودا كبيرا لأنه ناقش أزمة الشعب الفلسطيني.
وأضاف المخرج يسرى نصر الله، خلال حواره ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن فريق عمل باب الشمس جمع مختلف جنسيات الوطن العربى، متابعا: "ترأست القومى للسينما بعد الاتفاق مع وزيرة الثقافة".
وتابع المخرج يسرى نصر الله: "هناك مساع للتصريح للأجانب للتصوير فى مصر، وتجربتى بمهرجان كان كانت مهمة بشأن مستقبل السينما".
وقال يسرى نصر الله: "أفتخر بتمثيل مصر برئاسة لجنة تحكيم في مهرجان كان، وسعيد بتكريمى بمهرجان القاهرة السينمائى المقبل".
وأضاف: "عبلة كامل ممثلة مدهشة، وباسم سمرة ممثل كبير وعظيم، ويعطينى شخصيات لم أرها من قبل".
MENAFN03092023000132011024ID1107000102
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.