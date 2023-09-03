يسرى نصر الله: يوسف شاهين كان متواضعا للغاية أمام أعماله

وأضاف المخرج يسرى نصر الله، خلال حواره ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "يوسف شاهين كان متواضعا للغاية أمام أعماله، ووقعت في عشق السينما منذ مشاهدتى للأفلام في صغرى".

وتابع المخرج يسرى نصر الله: "شاهدت فيلما ليوسف شاهين بحضور ياسر عرفات، وفيلم عودة الابن الضال كان فارقا جدا في حياتى".

وقال يسرى نصر الله إن معدل أعماله معقول وليس قليلا كما يتردد، لافتا إلى أن إخراج فيلم سينمائى كل عامين ليس أملا سهلا.