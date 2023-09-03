يسرى نصر الله: يوسف شاهين كان متواضعا للغاية أمام أعماله

يسرى نصر الله: يوسف شاهين كان متواضعا للغاية أمام أعماله
التاريخ
9/3/2023 8:17:54 AM
(MENAFN- Youm7) قال المخرج يسرى نصر الله
إن كل فيلم تجربة مميزة للغاية في حياته، متابعا: "تعلمت كثيرا من المخرج الراحل يوسف شاهين".
وأضاف المخرج يسرى نصر الله، خلال حواره ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "يوسف شاهين كان متواضعا للغاية أمام أعماله، ووقعت في عشق السينما منذ مشاهدتى للأفلام في صغرى".
وتابع المخرج يسرى نصر الله: "شاهدت فيلما ليوسف شاهين بحضور ياسر عرفات، وفيلم عودة الابن الضال كان فارقا جدا في حياتى".
وقال يسرى نصر الله إن معدل أعماله معقول وليس قليلا كما يتردد، لافتا إلى أن إخراج فيلم سينمائى كل عامين ليس أملا سهلا.
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