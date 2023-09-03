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ياسمين عبد العزيز تغيب عن المشاركة فى فيلم أولاد حريم كريم.. اعرف السبب

9/3/2023 8:17:54 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان مصطفى قمر عن سبب عدم مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز في فيلم "أولاد حريم كريم"، الذى يعرض في دور عرض السينمات بالوقت الحالي، حيث قال في تصريحات "تليفزيونية": "السيناريو من البداية الذى كتبته درامياً لم تكن موجودة به ياسمين عبد العزيز ، كما أن ياسمين عبد العزيز عندما تحدثت معها لم تكن متحمسة مثل باقى فريق العمل.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

ياسمين عبد العزيز عُرض لها في شهر رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر (أحمد العوضي) الذي يعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديدا إلى منطقة شبرا سبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.


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