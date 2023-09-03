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طرق للحصول على بشرة صافية فى سنة أول جامعة.. أبرزها النوم الجيد وشرب الماء

9/3/2023 8:17:53 AM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة تفصلنا عن بداية الدراسة في الجامعات، وتطلع الفتيات فى بداية الراسة الجامعية للبحث عى طرق وحيل بسيطة لجعل بشرتها ناضرة والتخلص من عيوبها

لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية وبحيل بسيطة للحصول على بشرة خالية من المشكلات، وفقًا لما جاء في موقع.wikihow.





تنظيف الوجه:

يفضل اختيار
غسول مناسب لطبيعية بشرتك وتقومين بتنظيفه مرتين
في اليوم للإزالة
الأوساخ وتراكمات الدهون .

ساعات نوم جيدة:

احصلي على المزيد من النوم
لفترات طويلة لكي يساعدك في
الحصول على بشرة خالية من المشكلات والتجاعيد والهالات السواء ويفضل من 7 لـ 9 ساعات نوم

استخدمي مضادات الأكسدة:

يمكن أن يكون سوء التغذية عامل أساسي في ظهور بعض المشكلات على البشرة، لذا
يفضل تناول
أطعمة مضادة للأكسدة، مثل الشوكولاتة الداكنة والتوت والفراولة أواستخدام منتجات العناية بالبشرة والتي تشمل مضادات الأكسدة، مثل الشاي الأخضر فيتامين c ، وورق الزيتون، وجذورعرق السوس، والرمان لتعزيز الجلد


قشري وجهك:

قومي بعمل روتين شهري لبشرتك عن طريق التقشير بالفواكه الغنية بالأحماض التي تعمل على التقشير الخفيف للبشرة والتخلص من الجلد الميت.

ممارسة الرياضة بانتظام:

تساعد التمارين الرياضية على زيادة تدفق الدم، والتخلص من الطاقات السلبية
وتحسين الحالة المزاجية التي تساعدنا على التخلص من التوتر والقلق

استخدمي المرطب:

المرطب من أساسيات حماية البشرة من الجفاف والتجاعيد سواء كانت جافة أو دهنية أو معرضة لحب الشباب فالترطيب يساعد أيضًا في منع ظهور الخطوط الدقيقة، لذا قومي باختيار مرطب مناسب للبشرة وقومي بوضعه مرتين صباحًا ومساء


شرب الماء:

شرب الماء عامل مهم للجسم والبشرة، لا يمكن الاستغناء فهو من أفضل المغذيات الطبيعة للبشرة
يحمي البشرة من الحكة والجفاف أيضًا
تحسين المناطق الداكنة حول العين والأنف، أيضًا يحافظ على رطوبة البشرة ويمنح البشرة توهجًا صحيًا


استخدمي واقي الشمس:

استخدمي واقي الشمس
لحماية البشرة من الأشعة
الضارة التي تتسبب في حروق الجلد والتجاعيد، لذا قومي بتجدديه كل ساعتين .





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