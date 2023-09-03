طرق للحصول على بشرة صافية فى سنة أول جامعة.. أبرزها النوم الجيد وشرب الماء
التاريخ
9/3/2023 8:17:53 AM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة تفصلنا عن بداية الدراسة في الجامعات، وتطلع الفتيات فى بداية الراسة الجامعية للبحث عى طرق وحيل بسيطة لجعل بشرتها ناضرة والتخلص من عيوبها
لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية وبحيل بسيطة للحصول على بشرة خالية من المشكلات، وفقًا لما جاء في موقع.wikihow.
تنظيف الوجه:
يفضل اختيار ساعات نوم جيدة:
غسول مناسب لطبيعية بشرتك وتقومين بتنظيفه مرتين
في اليوم للإزالة
الأوساخ وتراكمات الدهون .
احصلي على المزيد من النوم استخدمي مضادات الأكسدة:
لفترات طويلة لكي يساعدك في
الحصول على بشرة خالية من المشكلات والتجاعيد والهالات السواء ويفضل من 7 لـ 9 ساعات نوم
يمكن أن يكون سوء التغذية عامل أساسي في ظهور بعض المشكلات على البشرة، لذا
يفضل تناول
أطعمة مضادة للأكسدة، مثل الشوكولاتة الداكنة والتوت والفراولة أواستخدام منتجات العناية بالبشرة والتي تشمل مضادات الأكسدة، مثل الشاي الأخضر فيتامين c ، وورق الزيتون، وجذورعرق السوس، والرمان لتعزيز الجلد
قشري وجهك:
قومي بعمل روتين شهري لبشرتك عن طريق التقشير بالفواكه الغنية بالأحماض التي تعمل على التقشير الخفيف للبشرة والتخلص من الجلد الميت. ممارسة الرياضة بانتظام:
تساعد التمارين الرياضية على زيادة تدفق الدم، والتخلص من الطاقات السلبية استخدمي المرطب:
وتحسين الحالة المزاجية التي تساعدنا على التخلص من التوتر والقلق
المرطب من أساسيات حماية البشرة من الجفاف والتجاعيد سواء كانت جافة أو دهنية أو معرضة لحب الشباب فالترطيب يساعد أيضًا في منع ظهور الخطوط الدقيقة، لذا قومي باختيار مرطب مناسب للبشرة وقومي بوضعه مرتين صباحًا ومساء
شرب الماء:
شرب الماء عامل مهم للجسم والبشرة، لا يمكن الاستغناء فهو من أفضل المغذيات الطبيعة للبشرة
يحمي البشرة من الحكة والجفاف أيضًا
تحسين المناطق الداكنة حول العين والأنف، أيضًا يحافظ على رطوبة البشرة ويمنح البشرة توهجًا صحيًا
استخدمي واقي الشمس:
استخدمي واقي الشمس
لحماية البشرة من الأشعة
الضارة التي تتسبب في حروق الجلد والتجاعيد، لذا قومي بتجدديه كل ساعتين .
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