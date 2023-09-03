الاستماع الجيد أهمها.. طرق لمساعدة طفلك على التعبير عن نفسه







من خلال تشجيع أطفالك على التعبير عن أنفسهم، يمكنك تجنب هذه المشكلات السلبية ومساعدة أطفالك على بناء الثقة بالنفس والاستقلال والإبداع والدفاع عن الذات. إن تعزيز التعبير عن الذات سوف يهيئ أطفالك لتحقيق النجاح، هذا وفقًا لما ذكره موقع "sunshinehe".











كونك مستمعًا نشطًا ومهتمًا بما يقوله الطفل يمنحه الثقة في التعبير عن أفكاره ومشاعره. حافظ على اتصال بصدق واستخدم التواصل غيراللفظي مثل ملامسة الكتف أو العينين لإظهار اهتمامك.





قدم تشجيعًا إيجابيًا للطفل عندما يعبر عن نفسه. اعتبر كل تعبير فرصة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعزيز قدرتهم على التواصل.





قد تجد الأطفال صعوبة في التعبير بالكلمات فقط. استخدم الألوان والرسم واللعب كوسائل للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم. يمكنك أيضًا تشجيعهم على كتابة قصص أو مسرحيات صغيرة للتعبير عن أنفسهم.





قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يساعد الأطفال على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل. قدم لهم فرصًا للاستكشاف واللعب في الهواء الطلق واكتشاف عواطفهم وردود أفعالهم على المحيط.





قصص الأطفال والكتب المصورة يمكن أن تكون وسيلة رائعة لتشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم. قراءة القصص معهم ومناقشة الشخصيات والمشاعر التي يواجهونها يمكن أن يساعدهم على فهم وتعبير عن مشاعرهم الخاصة.





يشعر الأطفال بالراحة والثقة عندما يتم توفير بيئة آمنة وداعمة. تأكد من أن الطفل يعلم أنه مرحب به للتعبير عن أفكاره ومشاعره دون خوف من الانتقاد أو الحكم.















