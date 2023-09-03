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الاستماع الجيد أهمها.. طرق لمساعدة طفلك على التعبير عن نفسه

9/3/2023 8:17:52 AM
(MENAFN- Youm7) تعليم أطفالك كيفية التعبير عن الذات أمر مهم لنموهم خاصة عندما يكونون صغارًا ولم يتعرضوا للكثير من الضغوط، لقد تبين أن كبت التعبير الشخصي بدلاً من إعلانه يؤدي إلى انخفاض احترام الذات والاكتئاب والتعاسة لدى الأطفال.



من خلال تشجيع أطفالك على التعبير عن أنفسهم، يمكنك تجنب هذه المشكلات السلبية ومساعدة أطفالك على بناء الثقة بالنفس والاستقلال والإبداع والدفاع عن الذات. إن تعزيز التعبير عن الذات سوف يهيئ أطفالك لتحقيق النجاح، هذا وفقًا لما ذكره موقع "sunshinehe".


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هنا بعض الطرق المثالية لمساعدة الأطفال على التعبير عن أنفسهم:


1. الاستماع الفعّال:

كونك مستمعًا نشطًا ومهتمًا بما يقوله الطفل يمنحه الثقة في التعبير عن أفكاره ومشاعره. حافظ على اتصال بصدق واستخدم التواصل غيراللفظي مثل ملامسة الكتف أو العينين لإظهار اهتمامك.


2. الإشادة والتحفيز:

قدم تشجيعًا إيجابيًا للطفل عندما يعبر عن نفسه. اعتبر كل تعبير فرصة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعزيز قدرتهم على التواصل.


دعم الطفل.


3. استخدام الأدوات الإبداعية:

قد تجد الأطفال صعوبة في التعبير بالكلمات فقط. استخدم الألوان والرسم واللعب كوسائل للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم. يمكنك أيضًا تشجيعهم على كتابة قصص أو مسرحيات صغيرة للتعبير عن أنفسهم.


4. العودة إلى الطبيعة:

قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يساعد الأطفال على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل. قدم لهم فرصًا للاستكشاف واللعب في الهواء الطلق واكتشاف عواطفهم وردود أفعالهم على المحيط.


5. القراءة والحكايات:

قصص الأطفال والكتب المصورة يمكن أن تكون وسيلة رائعة لتشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم. قراءة القصص معهم ومناقشة الشخصيات والمشاعر التي يواجهونها يمكن أن يساعدهم على فهم وتعبير عن مشاعرهم الخاصة.


6. توفير بيئة آمنة:

يشعر الأطفال بالراحة والثقة عندما يتم توفير بيئة آمنة وداعمة. تأكد من أن الطفل يعلم أنه مرحب به للتعبير عن أفكاره ومشاعره دون خوف من الانتقاد أو الحكم.


الاطفال






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