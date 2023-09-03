الاستماع الجيد أهمها.. طرق لمساعدة طفلك على التعبير عن نفسه

الاستماع الجيد أهمها.. طرق لمساعدة طفلك على التعبير عن نفسه
التاريخ
9/3/2023 8:17:52 AM
(MENAFN- Youm7) تعليم أطفالك كيفية التعبير عن الذات أمر مهم لنموهم خاصة عندما يكونون صغارًا ولم يتعرضوا للكثير من الضغوط، لقد تبين أن كبت التعبير الشخصي بدلاً من إعلانه يؤدي إلى انخفاض احترام الذات والاكتئاب والتعاسة لدى الأطفال.
من خلال تشجيع أطفالك على التعبير عن أنفسهم، يمكنك تجنب هذه المشكلات السلبية ومساعدة أطفالك على بناء الثقة بالنفس والاستقلال والإبداع والدفاع عن الذات. إن تعزيز التعبير عن الذات سوف يهيئ أطفالك لتحقيق النجاح، هذا وفقًا لما ذكره موقع "sunshinehe".
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هنا بعض الطرق المثالية لمساعدة الأطفال على التعبير عن أنفسهم:
1. الاستماع الفعّال:
كونك مستمعًا نشطًا ومهتمًا بما يقوله الطفل يمنحه الثقة في التعبير عن أفكاره ومشاعره. حافظ على اتصال بصدق واستخدم التواصل غيراللفظي مثل ملامسة الكتف أو العينين لإظهار اهتمامك.
2. الإشادة والتحفيز:
قدم تشجيعًا إيجابيًا للطفل عندما يعبر عن نفسه. اعتبر كل تعبير فرصة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعزيز قدرتهم على التواصل.
دعم الطفل.
3. استخدام الأدوات الإبداعية:
قد تجد الأطفال صعوبة في التعبير بالكلمات فقط. استخدم الألوان والرسم واللعب كوسائل للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم. يمكنك أيضًا تشجيعهم على كتابة قصص أو مسرحيات صغيرة للتعبير عن أنفسهم.
4. العودة إلى الطبيعة:
قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يساعد الأطفال على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل. قدم لهم فرصًا للاستكشاف واللعب في الهواء الطلق واكتشاف عواطفهم وردود أفعالهم على المحيط.
5. القراءة والحكايات:
قصص الأطفال والكتب المصورة يمكن أن تكون وسيلة رائعة لتشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم. قراءة القصص معهم ومناقشة الشخصيات والمشاعر التي يواجهونها يمكن أن يساعدهم على فهم وتعبير عن مشاعرهم الخاصة.
6. توفير بيئة آمنة:
يشعر الأطفال بالراحة والثقة عندما يتم توفير بيئة آمنة وداعمة. تأكد من أن الطفل يعلم أنه مرحب به للتعبير عن أفكاره ومشاعره دون خوف من الانتقاد أو الحكم.
الاطفال
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