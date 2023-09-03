أخطاء تقع فيها العروس عند شراء فساتين الزفاف.. احذريها





قد يعتقد البعض أن البدء في البحث يجب أن يكون قبل معاد الفرح بشهور عديدة، حتى تستطيع إيجاد ما تحلم به، ولكنها قد تشترى فستان باهظ الثمن، يضعها في ضائقة مادية أثناء تلك الفترة

في كثير من الأحيان، تحاول العروس ارتداء فستان تلو الآخر للتجربة،

الخطأ هنا الذي يواجهها هو أنها تصبح مرهقة وتنسى ما شرعت في البحث عنه في الأصل.





حاولى ألا تنجذبى إلى إغراء الخصومات الكبيرة لـ

فستان أحلامك ،

وتنسى التصميم الذى تحلمين به والمناسب لك ولروحك .

حاولى أن تركزى على مقاس الفستان الفعلى المناسب لك، ولا تلتفت إلى الفساتين الكبيرة غير المناسبة لكِ

يعد إحضار صور الفساتين التي تعجبك بداية جيدة، ولكن إذا أوصى من معك بشيء مختلف، فجربيه، من المستحيل معرفة كيف سيبدو الفستان على جسمك بمجرد رؤيته على الشماعة.



