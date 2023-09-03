أخطاء تقع فيها العروس عند شراء فساتين الزفاف.. احذريها

أخطاء تقع فيها العروس عند شراء فساتين الزفاف.. احذريها
التاريخ
9/3/2023 8:17:52 AM
(MENAFN- Youm7) فستان الزفاف يجب أن يكون مميزا ومختلفا، وعلى الرغم من كل البحث والتركيز لشراء الأفضل هناك أخطاء تقع فيها الكثيرات، يستعرضها" اليوم السابع" لتجنبها أثناء شراء فستان الزفاف ، وذلك وفقاً لما نشره موقع "bridalguide".
فساتين الزفاف
التسوق في وقت مبكر جداً
قد يعتقد البعض أن البدء في البحث يجب أن يكون قبل معاد الفرح بشهور عديدة، حتى تستطيع إيجاد ما تحلم به، ولكنها قد تشترى فستان باهظ الثمن، يضعها في ضائقة مادية أثناء تلك الفترة تجربة الكثير من الفساتين
في كثير من الأحيان، تحاول العروس ارتداء فستان تلو الآخر للتجربة،
الخطأ هنا الذي يواجهها هو أنها تصبح مرهقة وتنسى ما شرعت في البحث عنه في الأصل.
فستان زفاف
التأثر بالخصومات الكبيرة
حاولى ألا تنجذبى إلى إغراء الخصومات الكبيرة لـ اختيار مقاس خاطئ
فستان أحلامك ،
وتنسى التصميم الذى تحلمين به والمناسب لك ولروحك .
حاولى أن تركزى على مقاس الفستان الفعلى المناسب لك، ولا تلتفت إلى الفساتين الكبيرة غير المناسبة لكِ
موضة فساتين الزفاف التمسك بأسلوب واحد
يعد إحضار صور الفساتين التي تعجبك بداية جيدة، ولكن إذا أوصى من معك بشيء مختلف، فجربيه، من المستحيل معرفة كيف سيبدو الفستان على جسمك بمجرد رؤيته على الشماعة. شراء فستان لا تحبيه
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