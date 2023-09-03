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أخطاء تقع فيها العروس عند شراء فساتين الزفاف.. احذريها

9/3/2023 8:17:52 AM
(MENAFN- Youm7) فستان الزفاف يجب أن يكون مميزا ومختلفا، وعلى الرغم من كل البحث والتركيز لشراء الأفضل هناك أخطاء تقع فيها الكثيرات، يستعرضها" اليوم السابع" لتجنبها أثناء شراء فستان الزفاف ، وذلك وفقاً لما نشره موقع "bridalguide".


فساتين الزفاف


التسوق في وقت مبكر جداً

قد يعتقد البعض أن البدء في البحث يجب أن يكون قبل معاد الفرح بشهور عديدة، حتى تستطيع إيجاد ما تحلم به، ولكنها قد تشترى فستان باهظ الثمن، يضعها في ضائقة مادية أثناء تلك الفترة

تجربة الكثير من الفساتين

في كثير من الأحيان، تحاول العروس ارتداء فستان تلو الآخر للتجربة،
الخطأ هنا الذي يواجهها هو أنها تصبح مرهقة وتنسى ما شرعت في البحث عنه في الأصل.


فستان زفاف


التأثر بالخصومات الكبيرة

حاولى ألا تنجذبى إلى إغراء الخصومات الكبيرة لـ
فستان أحلامك ،
وتنسى التصميم الذى تحلمين به والمناسب لك ولروحك .

اختيار مقاس خاطئ

حاولى أن تركزى على مقاس الفستان الفعلى المناسب لك، ولا تلتفت إلى الفساتين الكبيرة غير المناسبة لكِ


موضة فساتين الزفاف التمسك بأسلوب واحد

يعد إحضار صور الفساتين التي تعجبك بداية جيدة، ولكن إذا أوصى من معك بشيء مختلف، فجربيه، من المستحيل معرفة كيف سيبدو الفستان على جسمك بمجرد رؤيته على الشماعة.

شراء فستان لا تحبيه



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