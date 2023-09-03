4 أشياء لا تستخدم الليمون في تنظيفها.. منها الملابس الداكنة

4 أشياء لا تستخدم الليمون في تنظيفها.. منها الملابس الداكنة
التاريخ
9/3/2023 8:17:51 AM
(MENAFN- Youm7) يعتبر عصير الليمون من الأدوات القوية في تنظيف العديد من الأشياء،
فهو قادر على إزالة البقع ومعالج قوي يساعد على التخلص من الروائح الكريهة ، قادر على إزالة رائحة البصل، لكن لا ينبغي أبدًا خلطة أو وضعه مع الكلور أو النحاس
حرصًا على تجنب حدوث مشكلات، لذا يستعرض "اليوم السابع "خلال السطور التالية بعض الأشياء التي
يجب تجنب تنظيفها بالليمون وفقًا لما جاء في موقع"
better homes
الحجر الطبيعي
يجب عدم تعريض الأسطح الحجرية الطبيعية، التي تشمل الأرضيات الصلبة
الخلفيات والبلاط والأرضيات والأثاث والإكسسوارات. فمن الممكن
أن يتسبب الحمض الموجود في عصير الليمون في حدوث حفر في الرخام والجرانيت
وخدوش في الأحجار الطبيعية.
يمكن أن يؤدي عصير الليمو إلى إتلاف الأرضيات الصلبة، ويتسبب في ظهورها في مظهرا باهتا ويترك الأرضيات عرضة للتلف في أسرع وقت، لذا
تجنب تنظيف الأرضيات الصلبة بالليمون، حافظًا على البريق واللمعان، لذا إذا
أسقطت قطعة من الليمون أو انسكب عصير الليمون، فيفضل على الفور أن تقوم
بتنظيفها في أسرع وقت.
طلاء النحاس
يمكن تنظيف النحاس الخام بالليمون أمر جيد
ولكن لا يمكن تنظيف أي شيء مطلي بالنحاس لأنه قد يسبب التآكل، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الجسم مصنوعًا من النحاس الصلب؟ استخدم اختبار المغناطيس: ضع مغناطيسًا على القطعة، إذا لم ينجذب المغناطيس إلى المعدن، فهو نحاس صلب، ولكن إذا شعرت بسحب مغناطيسي، فإن القطعة مصنوعة من لوحة نحاسية ويجب عليك تخطي تعرضها لعصير الليمون.
الملابس الداكنة أو ذات الألوان الزاهية
عصير الليمون من العناصر القوية التي تقضي على اللون وتساعد في تفتيحه بدرجة كبيرة جدًا تتسبب في فقدان اللون بشكل نهائي، لذا لا تحاول أن تلمس الكلور
الليمون للألوان الزاهية أو الداكنة
احذرى من إضافة الكلور مع عصير الليمون فقد يحدث تفاعل كيميائيًا يتسبب في حدوث تسمم، أيضًا لا ينبغي خلط الكلور أو الليمون
مع الخل.
MENAFN03092023000132011024ID1107000096
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.