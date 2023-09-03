4 أشياء لا تستخدم الليمون في تنظيفها.. منها الملابس الداكنة

يجب عدم تعريض الأسطح الحجرية الطبيعية، التي تشمل

الخلفيات والبلاط والأرضيات والأثاث والإكسسوارات. فمن الممكن

أن يتسبب الحمض الموجود في عصير الليمون في حدوث حفر في الرخام والجرانيت

وخدوش في الأحجار الطبيعية.

يمكن أن يؤدي عصير الليمو إلى إتلاف الأرضيات الصلبة، ويتسبب في ظهورها في مظهرا باهتا ويترك الأرضيات عرضة للتلف في أسرع وقت، لذا

تجنب تنظيف الأرضيات الصلبة بالليمون، حافظًا على البريق واللمعان، لذا إذا

أسقطت قطعة من الليمون أو انسكب عصير الليمون، فيفضل على الفور أن تقوم

بتنظيفها في أسرع وقت.





يمكن تنظيف النحاس الخام بالليمون أمر جيد

ولكن لا يمكن تنظيف أي شيء مطلي بالنحاس لأنه قد يسبب التآكل، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الجسم مصنوعًا من النحاس الصلب؟ استخدم اختبار المغناطيس: ضع مغناطيسًا على القطعة، إذا لم ينجذب المغناطيس إلى المعدن، فهو نحاس صلب، ولكن إذا شعرت بسحب مغناطيسي، فإن القطعة مصنوعة من لوحة نحاسية ويجب عليك تخطي تعرضها لعصير الليمون.

عصير الليمون من العناصر القوية التي تقضي على اللون وتساعد في تفتيحه بدرجة كبيرة جدًا تتسبب في فقدان اللون بشكل نهائي، لذا لا تحاول أن تلمس

الليمون للألوان الزاهية أو الداكنة

احذرى من إضافة الكلور مع عصير الليمون فقد يحدث تفاعل كيميائيًا يتسبب في حدوث تسمم، أيضًا لا ينبغي خلط الكلور أو الليمون

مع الخل.



















