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4 أشياء لا تستخدم الليمون في تنظيفها.. منها الملابس الداكنة

9/3/2023 8:17:51 AM
(MENAFN- Youm7) يعتبر عصير الليمون من الأدوات القوية في تنظيف العديد من الأشياء،
فهو قادر على إزالة البقع ومعالج قوي يساعد على التخلص من الروائح الكريهة ، قادر على إزالة رائحة البصل، لكن لا ينبغي أبدًا خلطة أو وضعه مع الكلور أو النحاس
حرصًا على تجنب حدوث مشكلات، لذا يستعرض "اليوم السابع "خلال السطور التالية بعض الأشياء التي
يجب تجنب تنظيفها بالليمون وفقًا لما جاء في موقع"
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 الحجر الطبيعي

يجب عدم تعريض الأسطح الحجرية الطبيعية، التي تشمل
الخلفيات والبلاط والأرضيات والأثاث والإكسسوارات. فمن الممكن
أن يتسبب الحمض الموجود في عصير الليمون في حدوث حفر في الرخام والجرانيت
وخدوش في الأحجار الطبيعية.

الأرضيات الصلبة

يمكن أن يؤدي عصير الليمو إلى إتلاف الأرضيات الصلبة، ويتسبب في ظهورها في مظهرا باهتا ويترك الأرضيات عرضة للتلف في أسرع وقت، لذا
تجنب تنظيف الأرضيات الصلبة بالليمون، حافظًا على البريق واللمعان، لذا إذا
أسقطت قطعة من الليمون أو انسكب عصير الليمون، فيفضل على الفور أن تقوم
بتنظيفها في أسرع وقت.


طلاء النحاس

يمكن تنظيف النحاس الخام بالليمون أمر جيد
ولكن لا يمكن تنظيف أي شيء مطلي بالنحاس لأنه قد يسبب التآكل، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الجسم مصنوعًا من النحاس الصلب؟ استخدم اختبار المغناطيس: ضع مغناطيسًا على القطعة، إذا لم ينجذب المغناطيس إلى المعدن، فهو نحاس صلب، ولكن إذا شعرت بسحب مغناطيسي، فإن القطعة مصنوعة من لوحة نحاسية ويجب عليك تخطي تعرضها لعصير الليمون.


الملابس الداكنة أو ذات الألوان الزاهية

عصير الليمون من العناصر القوية التي تقضي على اللون وتساعد في تفتيحه بدرجة كبيرة جدًا تتسبب في فقدان اللون بشكل نهائي، لذا لا تحاول أن تلمس
الليمون للألوان الزاهية أو الداكنة

الكلور

احذرى من إضافة الكلور مع عصير الليمون فقد يحدث تفاعل كيميائيًا يتسبب في حدوث تسمم، أيضًا لا ينبغي خلط الكلور أو الليمون
مع الخل.








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