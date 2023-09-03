مولود برج الحمل لديه العديد من المواقف الجرئية وطاقته طبيعية، يحب سماع الأغانى طوال الوقت، فأذنه مشغولة بسماع الكثير من الموسيقى لتملئ نفسه بالطاقة والمشاعر الإيجابية، وتكون على هاتفه بعض الأغانى التي بها الكثير من الإيقاعات المختلفة وعالية، والتي تزيدهم جاذبية وثقة بالنفس.



الاستماع للموسيقى بتركيز

مولود برج الثور ينجذب للموسيقى بشكل كبير، وخاصة للموسيقى العاطفية والتي تعطى الكثير من المشاعر والشجن، لأنه يهتم بالموسيقى والفن بشكل خاص، ويحب صاحب برج الثور الموسيقى التى تحمل العديد من المشاعر مثل المشاعر الرومانسية والمبهجة.



سماع الموسيقى

مولود برج السرطان يعرف أنه من الأبراج المبدعة والحساسة والتي تجرى وراء مشاعرها، ومن السهل معرفتهم من خلال الموسيقى الخاصة بهم، وصاحب برج السرطان يشعر بالحنين بشكل طبيعى طوال الوقت، ولديه ذوق خاص، ولمن يريد أن يتذكر تلك الأيام القديمة من السهل أن يجد الكثير من الموسيقى الرائعة في هاتف مولود برج السرطان.



حب الموسيقى

من المعروف أن برج القوس يعشق المرح والمغامرة، ومن السهل أن يكون لديه موسيقى البوب العالية التي تمتلئ بالطاقة والحيوية والحماس، لأن لديه ذوق شبابى غربى







