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صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها التعبئة والتغليف بنسبة 4.1%

9/3/2023 8:17:50 AM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والبنوك، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%.



فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42.18%، والعرب على 3.25%، واستحوذت المؤسسات على 54.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.88%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 38.3 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 57.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 22708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 7900 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة.







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