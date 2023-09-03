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البنك الأهلي المصري ومحافظة الوادي الجديد يوقعان بروتوكولي تعاون

9/3/2023 8:17:50 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكولي تعاون مع محافظة الوادي الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعي من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين وفي ذات السياق، وكذا التعاون في مجال طرح الأراضي المميزة بالمحافظة سواء (البيع / المشاركة / حق الانتفاع) وقد قام بتوقيع البروتوكولات الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وسعد محيى الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك البنك الأهلي المصري.



وعقب التوقيع اعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول الذي يأتي في اطار جهود الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتاحة فرص عمل جديدة بما يساهم في علاج مشكلة البطالة، خاصة في المجالات التي تمس الاحتياجات الاساسية للمواطنين والتي يأتي على قمتها مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية وبصفة خاصة في مناطق محافظة الوادي الجديد الغنية بالأراضي الزراعية الممتدة التي تتيح المجال للتوسع في التنمية الزراعية التي تعد احد اهم خطط الدولة في التنمية بشكل عام والتي تتضمنها استراتيجية مصر 2030، مؤكدا على امتنانه للدور المحوري المتنامي الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأشار هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية البنك وخططه الطموحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وبصفة خاصة القطاع الزراعي لماله من أهمية استراتيجية في سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد من الخارج وقدرة الفائقة على توفير فرص عمل باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة.



كما أوضح أن الغرض من البروتوكول هو توفير كافة التسهيلات الائتمانية من تمويل قيمة شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وتمويل الدورة الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية للمشروعات المطروحة من قبل محافظة الوادي الجديد سواء بنظام المطور الزراعي من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى انشاء كافة المرافق وتأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين بما يضمن تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة وصولاً للنهوض بالاستثمار في مصر.



وأضاف سعد محيى الدين أن البروتوكول سيتيح التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة وكذا عمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بكافة أشكالها وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب الأراضي الزراعية من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين واستخدامها في سداد أية التزامات للعملاء طرف جهات التعامل بالإضافة الى توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة والتي تتمثل في كافة أنواع الاستشارات الفنية التي قد يحتاجها المستثمرون.



موضحا أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري بلغت نحو 146 مليار جنيه منها 23 مليار جنيه للقطاع الزراعي يستفيد منها نحو 60 ألف عميل.



كما صرح خالد هلال أن التعاون مع محافظة الوادي الجديد تضمن اليات عرض الفرص الاستثمارية الواعدة لدى المحافظة والتيسيرات المقدمة للمستثمرين من إمكانيات ومقومات وجاهزية الأراضي المطروحة من حيث تزويدها بشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزز فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة بما يساهم في زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات في مختلف القطاعات وكذا الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي المصري وامكاناته الفنية والبشرية في تدعيم أساليب الطرح والتسويق والترويج لدعم هذه الطروحات.









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