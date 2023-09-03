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تشكيل 39 شعبة بغرفة القاهرة التجارية لتنشيط القطاعات

9/3/2023 8:17:49 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية للقاهرة عن فتح باب الانضمام للجمعيات العمومية والترشح لعضوية مجالس إدارات الشعب التجارية التى انتهت دوراتها بنهاية 31 / 8 / 2023، والبالغ عددها حوالى 39 شعبة في مختلف القطاعات، وذلك فى ضوء لائحة النظام الأساسى للشُعب النوعية للغُرف الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2003 .



وأكّد رئيس غُرفة القاهرة على أن إعادة تشكيل هذه الشُعَب يأتي ضمن الخطة العامة لمجلس إدارة الغرفة لتنشيط كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية المنتسبة للغرفة ، وتطويرها وتنميتها بما يتواكب مع توجهات الدولة ، خاصة أن هذه الأنشطة داعمة للاقتصاد القومي وتمثل القاعدة الرئيسية له.



وتتمثل الشُعَب التجارية التي سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارتها في " شُعبة تجار البقالة ، شُعبة المستوردين ، شُعبة أصحاب شركات السياحة والطيران ، شُعبة تجار الثروة الداجنة ، شُعبة أصحاب محلات الكوافير وصالونات الحلاقة ومستلزماتها ، شُعبة القصابين ، شُعبة تجار قطع غيار السيارات ، شُعبة أصحاب مراكز الاتصالات ، شُعبة تجار الأخشاب ، شُعبة تجار وصناع الأدخنة ، شُعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات ، شُعبة مستغلى محاجر الرخام ، شُعبة مستوردى الحاصلات الزراعية وتجار الحبوب ، شُعبة تجار الأسماك ، شُعبة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، شُعبة مستخلصى الجمارك ، شُعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام ، شُعبة البصريات ، شُعبة تجار الخردوات والأدوات الكتابية ، شُعبة تجار العطارة ، شُعبة أصحاب الشركات العاملة فى مجال حماية البيئة ، شُعبة تجار الآلات ومهمات المكاتب ، شُعبة صناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية ، شُعبة تجار العدد اليدوية ، شُعبة تجار أجهزة إطفاء الحريق ومعدات الأمن الصناعى ، شُعبة تجار الحدايد والبويات ، شُعبة تجار ومنتجى الخلاصات العطرية والغذائية ، شُعبة أصحاب محلات الكشرى شُعبة منتجى الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح ، شُعبة تجار الدقيق ، شُعبة التصوير ومستلزماته والمنتجات الكيماوية للتصوير الفوتوغرافى ، شُعبة تجار الآلات الموسيقية ، شُعبة تجار الأسمدة والمخصبات الزراعية ، شُعبة تجار الحديد التجارى ، شُعبة تجار الزجاج والبللور ، شُعبة أصحاب المطاعم ، شُعبة مصممى الأزياء والخياطين ، شُعبة أصحاب محطات البترول ، شُعبة تجار وأصحاب محلات التحف ومنتجات خان الخليلي "



وتهيب الغرفة التجارية بمزاولى هذه الأنشطة التجارية والراغبين فى الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب التجارية مراجعة إدارة الشُعَب التجارية بمقر الغرفة بمقرها ( 4 ميدان الفلكى – باب اللوق ) لاستيفاء الاستمارة المُعدَّة فى هذا الشأن ، وعلى راغبى الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب إيداع خزينة الغرفة التأمين المُقرر ، وقالت الغرفة إنه سيتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعَب وإخطار المتقدمين عقب استيفاء الإجراءات المُتَّبعة .



وعن مدة استقبال طلبات الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب ، قالت الغرفة إنها
ستبدأ من 3 سبتمبر 2023 حتى أكتوبر 2023 ، على أن يتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعَب التى استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا .



وطالبت الغرفة بأهمية إحضار صور المستندات بعض المستندات للاطلاع عليها وهي " صحيفة القيد بالسجل التجارى ( سارى ) - إيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2023 - بطاقة الرقم القومى للمُرشح - البطاقة الضريبية - البطاقة الاستيرادية فى حالة شُعبة المستوردين ( سارى ) - صحيفة الحالة الجنائية موجهة للغرفة التجارية بالقاهرة ( مرشحى مجلس إدارة
)







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