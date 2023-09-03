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وزير السياحة يلتقى مجموعة من السائحين فى افتتاح عددا من المواقع الأثرية

9/3/2023 8:17:49 AM
(MENAFN- Youm7) خلال مشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، في افتتاح عدد من المواقع الأثرية بمنطقة مصر القديمة ، بعد الانتهاء من مشروعات ترميمها وصيانتها، التقى الوزير بعدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال زيارتهم لمجمع الأديان بها، والذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه.
وقد رحب الوزير بهم معرباً عن تمنياته لهم بزيارة ممتعة وتجربة سياحية متميزة في مصر، مؤكدًا على أن مصر ترحب بكافة ضيوفها من مختلف دول العالم.
كما استعرض خلال حديثه تميز المقصد السياحي المصري بالعديد من الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية التي يمكن الاستمتاع بها خلال الزيارة الواحدة. كما أعرب عن تمنياته بأن يقوموا بنقل تجربتهم خلال زيارتهم لمصر لأصدقائهم وعائلاتهم وتشجعيهم على زيارتها.
ومن جانبهم، أعرب هؤلاء السائحون عن استمتاعهم بزيارة مصر وبالمواقع السياحية والأثرية بها ولاسيما زيارتهم أمس لمنطقة آثار أهرامات الجيزة واستكمالهم اليوم لزيارة باقي معالم القاهرة الثقافية، مشيرين إلى رغبتهم في زيارة مصر مرة أخرى العام المقبل وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد افتتح، صباح اليوم، برج مأخذ سور مجري العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي بعد الانتهاء من مشروع ترميمها، بحضور السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



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