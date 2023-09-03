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كيف تؤثر توقعات وقف رفع الفائدة الأمريكية على الذهب خلال الاجتماع المرتقب ؟

9/3/2023 8:17:48 AM
(MENAFN- Youm7) تتداول أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر وسط تزايد التوقعات بتوقف البنك الفيدرالي المؤقت عن رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر القادم، وذلك بعد المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة عن الولايات المتحدة الأمر الذي زاد من فرص مكاسب الذهب على حساب الدولار وعوائد السندات، حيث تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1944 دولار للأونصة، مرتفعة بنسبة 0.1% منذ بداية جلسة اليوم، وذلك بعد أن سجلت يوم أمس اعلى مستوى منذ شهر عند 1949 دولار للأونصة لتسجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.3%.







ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.6% في طريقه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، بينما خلال شهر أغسطس لا يزال الذهب منخفض بنسبة 1% وذلك بعد أن قلص من خسائره الكبيرة خلال الشهر والتي دفعته لتسجيل أدنى مستوى منذ 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة







من جديد جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية لتصب في صالح تداولات الذهب، فقد صدر يوم أمس مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر أغسطس ليظهر تراجع الوظائف الجديدة إلى 177 ألف من القراءة السابقة 371 ألف، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني نمو أقل من المتوقع بنسبة 2.1% من القراءة السابقة بنسبة 2.4%.







عملت البيانات الضعيفة عن النمو وعن قطاع العمالة لزيادة التوقعات أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر علامات على الضعف وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من فرص رفع الفائدة خلال اجتماعات البنك القادمة في 2023





تسببت البيانات مرة أخرى في اضعاف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية وفقاً لمؤشر الدولار، فقد انخفض الدولار يوم أمس بنسبة 0.3% وسجل أدنى مستوياته منذ أسبوعين، وذلك قبل أن يتعافى اليوم ويسجل ارتفاع بنسبة 0.2% ليعوض جزء كبير من خسائره يوم أمس.







من جهة أخرى وسعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية من خسائرها ليسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 4.087% منخفضة منذ بداية الأسبوع بنسبة 3%.





الأسواق تقوم حالياً بتسعير احتمال بنسبة 90% أن يثبت البنك الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم في سبتمبر، بينما تراجع احتمال رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر ليصبح بنسبة 41.2% مقابل 54.9% يرى أن البنك سيثبت الفائدة أيضاً في اجتماع نوفمبر.







ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأمريكية أهم عاملين وراء تعافي أسعار الذهب هذا الأسبوع، ولكن البيانات الاقتصادية الهامة لم تنتهي بعد هذا الأسبوع، فاليوم يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، وأي تغير إيجابي في هذا المؤشر كفيل بأن يدفع الذهب إلى التراجع من جديد ليخسر جزء كبير من مكاسبه.







وتترقب الأسواق غداً تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة عن شهر أغسطس، وقد شهد التقرير العديد من المفاجآت قبل ذلك وكان تأثيره سلبي على الذهب، لذلك تبقى المراهنات على الذهب في حالة من عدم اليقين خاصة أن الاتجاه الهابط لا يزال يسيطر على تداولاته.











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