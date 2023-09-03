فى عام 2020، سرقت لوحة "حديقة الربيع" للفنان العالمى فان جوخ رسمها عام 1884، من متحف سينجر لارين، في هولندا.





سرقة المتحف الوطنى للفنون فى أثينا



في عام 2012، سرقت لوحتان، إحداهما لوحة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو من المتحف الوطني للفنون في أثينا، وبعد اقتحام المتحف، وقد شاهد حارس أمن رجلاً يفرّ من المبنى، وبين اللوحتين، واحدة لبيكاسو تعود إلى العام 1934 قدمت كهدية إلى المتحف في الأربعينيات من جمعية فرنسية، والثانية هي لوحة ذات قيمة عالية أيضاً، وفى النهاية تم استعادة اللوحة.









سرقة متحف مونش

في عام 2004، سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام العديد من الزوار وسرقا اللوحتين، لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما.





سرقة متحف اللوفر



في عام 1911، سرقت لوحة الموناليزا عام 1911، من متحف اللوفر في باريس، وكان اللص رجل إيطالي يدعى فينشنزو بيروجيا يعكل عامل نظافة في المتحف وتم استعادة اللوحة.



