كل خمس سنوات على مدار خمسة أشهر يسحب الفنان البريطاني مارك كوين 5 لترات من دمه ويسكبها في قالب شفاف ومبرد لوجهه، والنتيجة هي سلسلة دائمة الصور الذاتية التي يمكن للفنان أن يدعي فيها بشكل شرعي أنه صب نفسه أكثر من أي فنان جاء قبله بالنسبة لبعض المراقبين فإن سلسلة "الذات" الحالية ليست أكثر من حيلة مروعة ، بالنسبة لنقاد آخرين يجسد العمل مساهمة مؤثرة وجريئة في تقليد تمثيل الذات الذي ساهم فيه فنانين عظماء مثل رامبرانت وفان جوخ وسيندي شيرمان، وهو عمل يسلط الضوء بعمق على هشاشة الوجود.





هناك أيضا وعاء دوشامب للنفايات إذ قام الفنان في مرحلة ما بتجربة البراز نفسه ومحاولة تمريره على أنه عمل فنى وفي عام 1961 قام الفنان الإيطالي الطليعي بييرو مانزوني "الذي ترك المراقبين في حالة من الذهول عندما قدم بالونًا مليئًا بأنفاسه كعمل فنى بإبراز مفاجأة أخرى وهى وضعه فضلات الحشرات في 90 علبة من الصفيح زنة 2700 جرام

ويُعتقد أن العمل هو رد على تعليق ساخر قاله والده الذي كان يمتلك مصنعًا للتعليب والذى شبه عمله بالفضلات وفي عام 2016 ، بيعت إحدى علب علب ابنه في مزاد بمبلغ 275 ألف يورو (245 ألف جنيه إسترليني).

وعلى الرغم من أن السرير كان بمثابة دعامة لا غنى عنها في بعض أعظم الأعمال الفنية الغربية من Titian's Ve of Urbino إلى غرفة نوم Van Gogh في أرل، ومن Goya عاريًا وصولا إلى عمل Henry eli الشيطاني The Nightmare إ

غير أن تركيب الفنانة البريطانية تريسي أمين لسريرها الأشعث كان ملفتا وقد ضمه معرض جائزة تيرنر لعام 1998 حيث كان معبرا عن نوبة اكتئاب في حياة الفنانة معبرة عن حتالة محاطة بالحطام المادي ونفسية تعاني، وسرعان ما أصبح السرير المبعثر بمثابة مثال لأولئك الذين يجادلون بأن الفن المعاصر قد ضل طريقه.





لا مكانس كهربائية ولا منفضات الريش: هذا هو الأمر الذى تم إصداره لموظفى التنظيف فى متحف ريجكس فى أمستردام كجزء من معرض يستكشف التصورات عن الحشرات فى الفن والعلوم عبر العصور، حيث سمح المتحف الوطنى الهولندى للحشرات بالنمو ف فى شقوقه وأركانه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت جوليا كانتيلبيرج، مساعدة القيم الفنى، إن توماس ساراسينو وهو فنان أرجنتينى مقيم فى برلين، شجعهم على رسم تراكمات شبكات العنكبوت أينما ظهرت وفقا للجارديان البريطانية.

وقالت إنه يتم التعامل مع الشبكات المتآلفة من الحشرات على أنها قطع فنية، كما لو كانت The Night Watch من قبل

الفنان الهولندى الشهير رامبرانت أو The Milkmaid by Vermeer، وهما اثنتان من روائع المتحف الرئيسية.

وقالت: "لقد تحدانا ساراسينو أن نعترف بشبكات العنكبوت التى نتعايش معها بالفعل فى متحف ريجكس، هذا يعنى أنه كان علينا تغيير إجراءاتنا وعدم إزالة العناكب وشبكاتها من الأماكن العامة، قبل افتتاح المعرض بثلاثة أشهر، طُلب من عمال النظافة عدم إزالة العناكب وشبكاتها، كنت أتجول أسبوعيًا منذ ذلك الحين لاكتشاف المكان الذى بدأت فيه الشبكات فى الظهور".

وفى العصور الوسطى، ارتبطت السحالى والحشرات والعناكب بالموت والشيطان فى الثقافة الأوروبية، لكن المعرض يشير إلى أنه فى القرنين السادس عشر والسابع عشر كان هناك إعادة تخيل لدور الحشرات بعد أن سمح المجهر للفنانين والعلماء بتقدير الجمال الذى لم يكن دائمًا واضحًا.









من عظام وقشور الأسماك قامت الفنانة الأوكرانية إلينا زورافزكايا بصنع لوحات فنية مدهشة من عظام السمك وقشوره، وحتى من عيونه فى بعض الأحيان، لتكون بذلك أول فنانة تستخدم عظام السمك فى صنع لوحات فنية فى العالم، كما قامت بتطوير طرق خاصة لتسهيل التعامل مع هذه العظام الرقيقة، وصنع لوحات فى غاية الإتقان والروعة منها.

وذكرت صحيفة ذى صن البريطانية أن الفنانة الأوكرانية بدأت فى استخدام هذه المواد الغريبة فى لوحاتها منذ عدة سنين، التى لا تجد صعوبة فى الحصول عليها، فزوجها صياد للسمك، وهى مع عائلتها من محبى لحوم السمك، كما أن أصدقاءها وجيرانها يجمعون لها عظام السمك من بقايا وجبات الأسماك التى يتناولونها، وتقدم قطتها خدمة كبيرة فى تنظيف العظام من بقايا اللحم.

تستخدم هذه الفنانة أدوات معينة لتنفيذ أعمالها، مثل مطرقة صغيرة وأعواد أسنان، وفرشاة لتنظيف خلفية اللوحة، وطلاء أظافر لتلميع العظام والقشور، وصمغ لتثبيتها.



