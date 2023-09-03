صدر حديثا .. رواية مملكة الغدر لـ رحاب على خليل
التاريخ
9/3/2023 8:17:47 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار النخبة العربية للنشر والطباعة والتوزيع، رواية "مملكة الغدر" للكاتبة الروائية رحاب علي خليل، وتقع الرواية في 292 صفحة من القطع المتوسط، وهي رواية اجتماعية تتحدث عن كل المشكلات الناتجة عن التفكك الأسري.
وتتناول رواية "مملكة الغدر" ما يحدث للأبناء بعد انفصال الأبوين وما يتعرضون له وما هو مصيرهم ومن سيرعاهم أم سيتركون في دور رعاية للأيتام بالرغم من وجود الأب والأم على قيد الحياة، وهل سيتقبلهم المجتمع ويعتبرهم جزءًا منه أم سينفر البعض منهم ويتعامل معهم بنظرة دونية أم سيحتويهم ويعوضهم عن افتقادهم وحرمانهم من الحياة الأسرية الطبيعية.
رواية مملكة الغدر
يذكر أن الكاتبة رحاب علي خليل، حاصلة على ليسانس آداب قسم علوم الاتصال والإعلام، صدر لها:
رواية "قتلني الحب"، وكتاب "برائحة الفانيليا".
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