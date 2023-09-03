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صدر حديثا .. رواية مملكة الغدر لـ رحاب على خليل

9/3/2023 8:17:47 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار النخبة العربية للنشر والطباعة والتوزيع، رواية "مملكة الغدر" للكاتبة الروائية رحاب علي خليل، وتقع الرواية في 292 صفحة من القطع المتوسط، وهي رواية اجتماعية تتحدث عن كل المشكلات الناتجة عن التفكك الأسري.
وتتناول رواية "مملكة الغدر" ما يحدث للأبناء بعد انفصال الأبوين وما يتعرضون له وما هو مصيرهم ومن سيرعاهم أم سيتركون في دور رعاية للأيتام بالرغم من وجود الأب والأم على قيد الحياة، وهل سيتقبلهم المجتمع ويعتبرهم جزءًا منه أم سينفر البعض منهم ويتعامل معهم بنظرة دونية أم سيحتويهم ويعوضهم عن افتقادهم وحرمانهم من الحياة الأسرية الطبيعية.

رواية مملكة الغدر

يذكر أن الكاتبة رحاب علي خليل، حاصلة على ليسانس آداب قسم علوم الاتصال والإعلام، صدر لها:
رواية "قتلني الحب"، وكتاب "برائحة الفانيليا".



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