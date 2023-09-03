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ذكرى رحيل شارل بودلير.. هل ألف الشاعر الفرنسى كتبا بخلاف أزهار الشر؟

9/3/2023 8:17:47 AM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر الفرنسي المعروف شارل بودلير الذى رحل عن عالمنا في 31 أغسطس من عام 1867 ويعتبر بودلير من أبرز شعراء القرن التاسع عشر ومن رموز الحداثة في العالم إذ كان شعره متقدما عن شعر زمنه فلم يفهم جيدا إلا بعد وفاته.

ويعتبر ديوان أزهار الشر نقطة فارقة في تاريخ هذا الشاعر إذ حقق أزهار الشر ‏ الذى نُشر في طبعته الأولى سنة 1857، نجاحا كبير وتبوأ مكانة في الحركات الأدبية الرمزية والحداثية وتدور قصائد المجموعة حول موضوعات وكانت المجموعة في طبعتها الأولى مقسمة إلى ستة أقسام حسب موضوعاتها: السأم والمثالية.


ديوان أزهار الشر للشاعر بودلير


عقب نشر ديوانه أزهار الشر بدأ كتابة قصائده النثرية عام 1857
مدفوعا بالرغبة في شكل شعري يمكنه استيعاب العديد من تناقضات الحياة اليومية في المدن الكبري حتي يقتنص في شباكه الوجه النسبي الهارب للجمال، وجد بودلير ضالته فيما يسمى "البالاد" وهو النص الذي يشبه الموال القصصي في العربية وهو الشكل الذي استوحاه وردزورث وكوليريدج في ثورتهما علي جمود الكلاسيكية.

وكان الشاعر شارل بودلير يري أن الحياة الباريسية غنية بالموضوعات الشعرية الرائعة، لذا كتب العديد من القصائد عن الحياة في باريس أضيفت إلي أزهار الشر في طبعته الثانية عام 1861 تحت عنوان لوحات باريسية.

لم ينشر ديوان "سأم باريس" في حياة بودلير، وهو الديوان الذي لم يتحمس له بعض مجايليه لكن هذا الديوان أثر تأثيرا عارما في الأجيال اللاحقة.

وأثارت قصائد بودلير جدلا واسعا بسبب موضوعاتها
وتعرض بسبب قصائدة للمحاكمة بتهم تتعلق بالإساءة إلى الأخلاق العامة، وتمت معاقبته بقمع وحظر 6 من قصائده، وكان أول من ترجم أعمال بودلير للعربية الشاعر المصرى الكبير إبراهيم ناجى، بعدما ترجم ديوانه الأشهر "أزهار الشر".


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