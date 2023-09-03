هل يستغل إيلون ماسك أموال تسلا لبناء منزل زجاجى؟

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على القضية، إن المدعين الفيدراليين يحققون فيما إذا كانت تسلا استخدمت أموالها الخاصة لاستخدام ماسك الشخصي، ويبحثون في المبلغ الذي أنفقته الشركة على المشروع، وكذلك الغرض منها، وأفادت بلومبرج، أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أصدر مذكرات استدعاء للعديد من موظفي تسلا الحاليين والسابقين، وطُلب من بعضهم المثول أمام المحكمة في سبتمبر.

وقالت الصحيفة إن هيئة الأوراق المالية والبورصة بدأت أيضًا تحقيقًا في هذه القضية، رغم ذلك، فإن كلا التحقيقين في "مراحلهما المبكرة"، وفقا للمجلة.

وفي بيان لموقع Insider، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنها "لا تعلق على وجود أو عدم وجود تحقيق محتمل"، ورفضت وزارة العدل التعليق.

وفي يوليو، ذكرت الصحيفة أن المشروع يتضمن خططًا لمبنى زجاجي سيتم إنشاؤه بالقرب من مصنع تسلا العملاق في أوستن، تكساس، وكان من المفهوم داخليًا أنه منزل للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ويبدو أن المشروع كان عبارة عن "مبنى مثير بجدران زجاجية"، وأظهرت المخططات المفاهيمية تصميمات وميزات مختلفة، ولكنها تضمنت عناصر سكنية مثل غرف النوم، وفقًا للتقرير.

وقد خضع المشروع للتدقيق في العام الماضي داخل الشركة بعد تقديم طلب لنوع خاص من الزجاج كجزء من جهود تخطيط البناء، وفي ذلك الوقت، استهدف التحقيق الداخلي في الأمر أوميد أفشار، المدير التنفيذي الذي يقود مصنع تيسلا في تكساس، حسبما ذكرت بلومبرج العام الماضي، وذكرت الصحيفة أن المدعين الفيدراليين كانوا يبحثون عن معلومات تتعلق بالاتصالات الداخلية مع أفشار، الذي قيل إنه شارك في شراء مواد البناء.

وقد استفسر مجلس إدارة شركة تيسلا أيضًا عن مشاركة ماسك في المشروع، ومقدار الوقت الذي قضاه أي موظف فيه، وفقًا لتقرير المجلة الصادر في يوليو.

قد يكون من غير القانوني استخدام أموال الشركة لتغطية النفقات الشخصية، خاصة عند التعامل مع شركة مساهمة عامة، إذا تبين أن شركة عامة استخدمت أموال الشركة للاستخدام الشخصي لأحد المسؤولين التنفيذيين، فقد يؤدي ذلك إلى تحقيق مصلحة الضرائب الأمريكية ورفع دعاوى قضائية من المساهمين.

ليس من الواضح ما إذا كان مشروع البناء لا يزال قيد التنفيذ، أو ما إذا كان قد تم تسليم طلب الزجاج، حسبما ذكرت الصحيفة.