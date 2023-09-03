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إكس تواجه دعوى قضائية تتهمها بتسريح العمال الأكبر سنًا

9/3/2023 8:17:46 AM
(MENAFN- Youm7) سمح قاضٍ فيدرالي أمريكي بدعوى قضائية تتهم شركة إكس (تويتر سابقًا) بتسريح العمال الأكبر سنًا عندما استحوذ إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر من العام الماضي.



وفقًا لأحد التقارير، رفض القاضى الادعاء بأن إكس استهدف عمدا العمال الأكبر سنا لتسريح العمال.



وذكرت وكالة أنباء رويترز أن المدعى جون زيمان، فى الدعوى الجماعية المقترحة، قدم أدلة كافية على أن عمليات التسريح الجماعى للعمال كان لها تأثير أكبر على الموظفين الأكبر سنا.





ادعى زيمان أن إكس سرحت 60% من العمال الذين كانوا في سن 50 عامًا أو أكثر "وما يقرب من ثلاثة أرباع أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مقارنة بـ 54% من الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا".





وأمام زيمان شهر لرفع دعوى قضائية معدلة وفي الوقت نفسه، قال محامي زيمان إن "هذا القرار يؤكد صحة الحجج التي نقدمها بشأن إمكانية المضي قدمًا في مزاعم التمييز".





الدعوى القضائية التى رفعها زيمان هي واحدة من حوالي اثنتي عشرة دعوى قضائية يواجهها إكس بسبب قيام ماسك بطرد أكثر من 50% من الموظفين.







فى يوليو، رفع كريس وودفيلد، كبير مهندسي إكس السابق، دعوى فى محكمة ديلاوير الفيدرالية زاعمًا أن الشركة استهدفت تسريح العمال الأكبر سنًا.





وادعى أيضًا أن الشركة مدينة للموظفين السابقين بما لا يقل عن 500 مليون دولار كمكافأة نهاية الخدمة.





وقد تم بالفعل اتهام إكس في عدة دعاوى قضائية منفصلة، ​​بما في ذلك تلك التي اتُهمت فيها الشركة باستهداف النساء والعمال ذوي الإعاقة أثناء تسريح العمال ، ونفى تويتر ارتكاب أي مخالفات في تلك الحالات.



ويأتى هذا التطور بعد يوم من التقارير التي أشارت إلى أن حوالي 2000 موظف سابق في إكس قد رفعوا دعاوى قانونية مماثلة ضد الشركة في التحكيم.




يمكن أن تجمع مطالبات التحكيم 3.5 مليون دولار كرسوم رفع وحدها، وفقًا لملف المحكمة، تم تسليط الضوء على الدعاوى القضائية بواسطة وودفيلد.







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