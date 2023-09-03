ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، ينظر المكتب في إجراء تنظيمي محتمل أو قواعد اتحادية جديدة بسبب النقاش العام واسع النطاق حول ما قد تعنيه هذه الأنظمة لمستقبل الصناعات الإبداعية، ففي عملية وضع القواعد الحكومية، تحدث فترة التعليق العام عادةً قبل اقتراح القاعدة النهائية واعتمادها

يريد المكتب الحصول على مدخلات حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى قواعد أو لوائح جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب القضايا المحيطة باستخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والمستويات المناسبة من الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، و الوضع القانوني للمخرجات التي يولدها الذكاء الاصطناعى.

يقاضي المؤلفون والفنانون البصريون وحتى مطورو الكود بالفعل شركات مثل OpenAI وMicrosoft وMeta

لأن عملهم الأصلي قد تم استخدامه دون موافقتهم لتدريب شيء قد ينافسهم في النهاية.

وعقد المكتب في وقت سابق من هذا العام سلسلة من "جلسات الاستماع" مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلو Microsoft وOpenAI، حيث تم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، بما في ذلك ChatGPT وBard وMeta's Llama 2، باستخدام كميات هائلة من المعلومات والبيانات التي تم جمعها وحفظها بواسطة برامج الويب الآلية، والتي تمتص كل ما يمكنها فعله عبر الإنترنت، بما في ذلك الملايين من الأعمال الخاضعة لحقوق الطبع والنشر.



تستخدم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقف وراء أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية هذه البيانات لتدريب نماذجها دون الدفع للمبدعين الذين أنتجوا المحتوى الأصلي، وتحتاج هذه النماذج إلى محتوى عالي الجودة من إنتاج الإنسان لتحقيق أداء جيد.

أصبحت المزيد من الشركات عبر الإنترنت تدرك ببطء مدى استغلال الويب لصالح الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل شركات مثل Amazon وAirbnb وTumblr، إلى جانب وسائل الإعلام الإخبارية مثل The New York Times وCNN، على حظر برامج الويب التي تسحب البيانات بشكل متزايد من خلال أداة قديمة وضعيفة نسبيًا تُعرف باسم

robots.txt، في الوقت الحالي، لا توجد طريقة تقريبًا لتجنب الزحف إلى المحتوى واستخدامه لإنشاء LLM وقانون حقوق الطبع والنشر لا يعالج هذه المشكلة حاليًا.

وأشار مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي إلى أنه قد حكم بالفعل بشأن بعض مشكلات محتوى الذكاء الاصطناعي في العام الماضي، وفي إحدى الحالات، رفضت تسجيل حقوق الطبع والنشر لعمل فني تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفي كتاب آخر لمؤلف بشري يتضمن صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، منح المكتب حقوق الطبع والنشر للنص فقط للمؤلف.