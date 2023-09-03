زي النهارده.. أول رحلة تجريبية لطائرة الشحن Super Guppy التابعة لناسا
التاريخ
9/3/2023 8:17:45 AM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذا اليوم منذ 85 عاما، أجريت طائرة الشحن " Super Guppy " التابعة لناسا أول رحلة تجريبية لها في 31 أغسطس 1965، حيث تبدو هذه الطائرة الضخمة أشبه بحوت طائر عملاق، وفقاَ لموقع space.
تم بناء Super Guppy من قبل شركة تدعى Aero Spacelines وعلى أساس طائرة Boeing B-377 Stratocruiser.
تستخدم وكالة ناسا هذه الطائرات، لنقل البضائع الكبيرة ، مثل أجزاء المركبات الفضائية والطائرات الصغيرة الأخرى، في ذلك الوقت، كانوا بحاجة إلى الطائرات لنقل مراحل صواريخ أبولو من كاليفورنيا إلى فلوريدا.
يحتوي Super Guppy على مقصورة شحن ضخمة يبلغ طولها 25 قدمًا وعرضها 25 قدمًا وطولها 111 قدمًا (7.6 × 7.6 × 33.8 مترًا).
يمكنها حمل حمولات يزيد وزنها عن 26 طنًا، ولتحميل البضائع إلى الطائرة، يتم فتح مقدمتها بالكامل على مصراعيها بحيث يمكن أن تنزلق الحمولة كبيرة الحجم إلى الداخل مباشرة، وقد تقاعدت طائرة Super Guppy الأصلية في عام 1991 وهي معروضة حاليًا في متحف Pima Air في توكسون، أريزونا.
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