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زي النهارده.. أول رحلة تجريبية لطائرة الشحن Super Guppy التابعة لناسا

9/3/2023 8:17:45 AM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذا اليوم منذ 85 عاما، أجريت طائرة الشحن " Super Guppy " التابعة لناسا أول رحلة تجريبية لها في 31 أغسطس 1965، حيث تبدو هذه الطائرة الضخمة أشبه بحوت طائر عملاق، وفقاَ لموقع space.

تم بناء Super Guppy من قبل شركة تدعى Aero Spacelines وعلى أساس طائرة Boeing B-377 Stratocruiser.

تستخدم وكالة ناسا هذه الطائرات، لنقل البضائع الكبيرة ، مثل أجزاء المركبات الفضائية والطائرات الصغيرة الأخرى، في ذلك الوقت، كانوا بحاجة إلى الطائرات لنقل مراحل صواريخ أبولو من كاليفورنيا إلى فلوريدا.

يحتوي Super Guppy على مقصورة شحن ضخمة يبلغ طولها 25 قدمًا وعرضها 25 قدمًا وطولها 111 قدمًا (7.6 × 7.6 × 33.8 مترًا).

يمكنها حمل حمولات يزيد وزنها عن 26 طنًا، ولتحميل البضائع إلى الطائرة، يتم فتح مقدمتها بالكامل على مصراعيها بحيث يمكن أن تنزلق الحمولة كبيرة الحجم إلى الداخل مباشرة، وقد تقاعدت طائرة Super Guppy الأصلية في عام 1991 وهي معروضة حاليًا في متحف Pima Air في توكسون، أريزونا.


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