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رجل يصور نفسه أثناء تدمير بقايا آثار من العصر الحجرى فى بريطانيا

9/3/2023 8:17:44 AM
(MENAFN- Youm7) فى وقت سابق من هذا العام بدأت موجة من
التخريب الثقافى، حيث تم التنقيب بشكل فظ عن جزء من نصب تذكارى مدفون من العصر
الحجرى
فى ويلز، وتم تركه للعوامل الجوية دون حماية، حيث قام جوليان بيكر، وهو رجل يبلغ من العمر 52 عامًا من أبيرتريدور، كيرفيلى، بتصوير نفسه وهو يستخرج ويخرب بقايا عمرها 4500 عام فى جبل إجلويسيلان ونشر الفيديو على فيس بوك.

وفى أول محاكمة من نوعها فى ويلز، حكم على "بيكر" بدفع 4400 جنيه إسترلينى (5600 دولار) مقابل ترميمه، بالإضافة إلى ذلك، حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.

النصب المدفون عبارة عن حجرين رمليين كبيرين مع علامات "غامضة" محفورة على سطحهما، ويعتقد الخبراء أن الحجارة ربما كانت بمثابة علامات طريق أو حدود إقليمية محددة.


بقايا الحجر الجيرى

وقال متحدث باسم هيئة التراث الحكومية الويلزية، كادو، لبي بي سي: "هذا الضرر حادث خطير، حدث لفئة نادرة من آثار ما قبل التاريخ في ويلز، لقد فقدت معلومات أثرية مهمة إلى الأبد، وعلى الرغم من أن بعض الأدلة قد تبقى، إلا أن أهمية وقيمة الجزء المتضرر من النصب التذكارى قد تضاءل بشكل كبير.


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