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طريقة إجراء مكالمات فيديو جماعية باستخدام واتس آب على نظام ماك

9/3/2023 8:17:44 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة ميتا عن تطبيق واتساب الأصلي الجديد المحسن لنظام التشغيل macOS، حيث يوفر التطبيق المحدث العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك إعادة التصميم الكاملة لتتناسب مع لغة التصميم لنظام التشغيل.



ويعد إصدار ماك المحدث من تطبيق واتساب أيضًا خروجًا كبيرًا عن التطبيق المستند إلى ويب واتساب، لكن الميزة الأكبر للتطبيق الجديد هي أنه يمكن للمستخدمين الحصول على آخر التحديثات والميزات الأحدث على نظام ماك أيضًا، بما في ذلك القدرة على إجراء مكالمات جماعية وإجراءها - سواء الصوت أو الفيديو.



إذا كنت تتساءل أيضًا عن كيفية إجراء مكالمات فيديو أو مكالمات صوتية جماعية باستخدام واتساب على نظام ماك، فاتبع دليلنا خطوة بخطوة:



قم بتحديث تطبيق واتساب الخاص بك



أول ما عليك فعله هو التخلص من تطبيق واتساب الأقدم.



ثم توجه إلى تحميل واتساب، ثم الضغط على زر التنزيل الموجود أسفل خيار ماك.



قم بتثبيت تطبيق واتساب على جهاز ماك الخاص بك عن طريق النقر المزدوج عليه ونقل أيقونة واتساب إلى مجلد التطبيقات.



بمجرد تثبيت التطبيق، قم بإعداده باستخدام خيار الأجهزة المرتبطة على هاتفك وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر على الشاشة.



بعد تشغيل تطبيق واتساب، أنت الآن جاهز لإجراء مكالمات صوتية ومرئية جماعية.



قم بإجراء مكالمات جماعية عن طريق تحديد جهات الاتصال يدويًا



اضغط على أيقونة الاتصال في القائمة الجانبية اليسرى



اضغط على أيقونة مكالمة جديدة في الأعلى وحدد مكالمة جماعية جديدة



حدد جهات الاتصال (ما يصل إلى 8 للفيديو وما يصل إلى 32 للصوت)



حدد الصوت أو الفيديو من أسفل النافذة المنبثقة لإجراء المكالمة.



إجراء مكالمات جماعية داخل مجموعة واتساب



هناك خيار آخر لإجراء مكالمات فيديو أو صوتية جماعية على واتساب وهو من المجموعات الموجودة.



إذا كنت تخطط لإجراء مكالمة جماعية مع أشخاص موجودين بالفعل في مجموعة، فتوجه إلى تلك المجموعة واضغط على زر مكالمة جديدة.



حدد جهات الاتصال وانقر على أيقونة الفيديو أو الاتصال لإجراء مكالمة جماعية.



إنشاء رابط المكالمة



تمت إضافة ميزة رابط الاتصال أيضًا إلى إصدار Mac الجديد من WhatsApp.



توجه إلى علامة التبويب "المكالمات" من اللوحة اليمنى وانقر على خيار "إنشاء رابط اتصال".



ثم قم بمشاركة هذا الرابط مع الأشخاص الذين تريد الانضمام إليهم في مكالمة جماعية.







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