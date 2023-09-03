تستخدم الشركات بيانات المراقبة هذه لطرد الموظفين، حيث أخبر حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع أن شركاتهم قامت بطرد الموظفين بسبب البيانات التي جمعتها.

طُردت امرأة في أستراليا من عملها كمستشارة بعد أن اكتشف برنامج المراقبة الخاص بصاحب العمل "نشاطًا منخفضًا للغاية للضغط على المفاتيح" على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها بين أكتوبر وديسمبر، وفي ملف حديث، قال مديرها إن الدور يتطلب أكثر من 500 ضغطة على المفاتيح في الساعة، وكان متوسطها أقل من 100 ضغطة، وفقاً لموقع businessinsider.

في يوليو، قال مايكل باترون، أحد المديرين، لموقع X ، تويتر سابقاً، إنه قام للتو بطرد اثنين من العاملين كانا يستخدمان تكنولوجيا تحريك الفأرة لتقليد العمل، بعد أن فاتهم المواعيد النهائية وتأخير طويل في الرد على الرسائل، كتب باترون أن تقريرًا صادرًا عن شركة Time Doctor، وهي شركة لتحليل أيام العمل، وجد أن هناك فترات طويلة من الوقت لا يكتب فيها الموظفون.

قال كارلو بورخا، مدير تسويق المحتوى في Time Doctor، لموقع Insider، إن الشركة توفر لوحات معلومات في الوقت الفعلي وتقارير مرحلية تساعد الشركات على تقييم مستويات إنتاجية موظفيها، وتحديدًا وقت الدخول والخروج، والاستراحات، واستخدام الويب والتطبيقات، حيث يقدم Time Doctor أيضًا أداة لتتبع الشاشة تسمح للشركات برؤية شاشة الموظف عبر التسجيلات أو لقطات الشاشة، ويمكن تشغيلها وإيقافها حسب الحاجة.

وقال: "نحن نساعد الشركات على الشعور براحة البال من خلال تحليلات الإنتاجية".

قال بورخا إن Time Doctor شهد انتعاشًا في الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية مع انطلاق العمل عن بعد، كما أن حركة العودة إلى المكتب لم تلغي الطلب على برامج تتبع الموظفين.

وقال: "الآن، بعد الوباء، حتى مع عودة الناس إلى مكاتبهم، تتكيف الشركات مع إعداد العمل المختلط، وهذا يجعل تايم دكتور Time Doctor أكثر قيمة".

لقد استخدمت الشركات منذ فترة طويلة برامج تتبع الموظفين لمراقبة العمال، ولكن مع اعتماد المزيد من الشركات للعمل المختلط والعمل عن بعد بالكامل في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المنتجات أكثر شعبية، وقال بورخا إن أكثر من 298 ألف موظف في جميع أنحاء العالم يتم تعقبهم باستخدام برامج الشركة ، حيث أن أكبر عملائها موجودون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة Resume Builder في شهر مارس، والتي شملت 1000 من قادة الأعمال في الولايات المتحدة الذين يعملون في المقام الأول عن بعد أو أن 96% منهم يستخدمون أحد أشكال برامج مراقبة الموظفين ، والتي تسمى أحيانًا البرمجيات الرئيسية، لمراقبة إنتاجية العمال، ووجد الاستطلاع أن 10٪ فقط من تلك الشركات كانت تستخدمها قبل الوباء، وقال حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع إنهم طردوا الموظفين بناءً على نتائج برامج التتبع الخاصة بهم.

على سبيل المثال، يتتبع نظام المراقبة الخاص ببنك JPMorgan كل شيء بدءًا من الحضور إلى المكتب وحتى الوقت الذي يقضيه في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، حسبما أفاد موقع Insider العام الماضي، وفي مصنع تيسلا في نيويورك، أخبر العمال بلومبرج أن الشركة تتتبع مدى نشاطهم على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأنهم تجنبوا أخذ فترات راحة في الحمام نتيجة لذلك، تقوم شركات أخرى بتتبع نقرات الماوس أو استخدام صور كاميرا الويب للتأكد من تواجد العاملين في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في العام الماضي أن ثماني من أكبر عشر شركات خاصة في الولايات المتحدة تتتبع إنتاجية موظفيها.

في استطلاع Resume Builder، قال 5% فقط من قادة الأعمال الذين أبلغوا عن استخدام برامج التتبع إن موظفيهم لم يكونوا على علم بأنهم يخضعون للمراقبة، في حين قال بورخا أن تايم دكتور تشجع عملائها على الكشف عن استخدام برامج التتبع لموظفيهم، إلا أنها لا تضمن قيامهم بذلك.