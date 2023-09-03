Blind، وهو موقع لنشر الوظائف يتحقق من توظيف المستخدمين باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بشركتهم، وجد أن ميتا وجوجل يقدمان عادةً لمهندسي البرمجيات المبتدئين حزم تعويضات أعلى من تلك التي تقدمها شركات مثل أبل، وامازون ومايكروسوفت.

وقالت Blind إن البياناتها تعتمد على "مئات الآلاف من نقاط البيانات حول الرواتب والأسهم والمكافآت لكل وظيفة تقريبًا، واستخدمت الشركة البيانات التي أبلغ عنها مستخدموها ذاتيًا في الفترة من يناير 2022 إلى أغسطس 2023.

في ميتا، يحصل مهندس البرمجيات المبتدئ على متوسط أجر قدره 179 ألف دولار، في حين يحصل المهندسون ذوو المستوى الأعلى في الشركة على ما متوسطه 655 الف دولار سنويًا، في جوجل، يجمع المهندسون المبتدئون ما متوسطه 184 ألف دولار سنويًا كتعويض إجمالي، في حين يحصل مهندسو البرمجيات الأعلى مستوى في الشركة على ما متوسطه 655 ألف دولار.

من بين شركات التكنولوجيا الخمس الكبرى، حصلت شركتا مايكروسوفت وأبل على أدنى أجر للمهندسين المبتدئين: بمتوسط 141 ألف دولار و142 ألف دولار على التوالي، حسبما أفاد Blind.

كانت تقديرات Blind أقل بقليل من البيانات الواردة من مواقع الويب الأخرى التي تتتبع أجور التكنولوجيا، وقدرت شركة Glassdoor متوسط التعويض السنوي الإجمالي لمهندس برمجيات مبتدئ بحوالي 198000 دولار لشركة ميتا وحوالي 202000 دولار لشركة جوجل، وفي الوقت نفسه، تقدر شركة Glassdoor أن متوسط إجمالي التعويضات لمهندسي البرمجيات المبتدئين في الولايات المتحدة عبر الصناعة يبلغ حوالي 105,207 دولارات.

كما نظر تقرير Blind أيضًا في التناقضات في الأجور بين الموظفين، ووجد أن الأجور تختلف بشكل كبير في أمازون، ولكنها أكثر اتساقًا في أبل وجوجل، حيث يبدو أن المهندسين في شركة ميتا قادرون على رفع رواتبهم بشكل أسرع من العاملين في شركات التكنولوجيا الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، ناقش العاملون في مجال التكنولوجيا في برنامج Blind ما إذا كان من الممكن أن تتخلص صناعة التكنولوجيا من رواتب بقيمة 500 ألف دولار.

لقد كسب موظفو شركات التكنولوجيا منذ فترة طويلة أكثر من نظرائهم في الشركات الأخرى، ولكن مسؤولي التوظيف في مجال التكنولوجيا أخبروا موقع Insider أن بعض الشركات كانت تستخدم عمليات تسريح العمال لخفض رواتب الموظفين الجدد، وقامت شركات التكنولوجيا الكبرى بتسريح آلاف الموظفين خلال العام الماضي.