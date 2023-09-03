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تعرف على الارتفاع الأنسب لشاشة التليفزيون على الحائط

9/3/2023 8:17:43 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه المستخدمين بعض العوائق فى تحديد مكان
التلفزيون
الأنسب لأعينهم وكذلك جلستهم المريحة، لذا فإن الارتفاع الذي ستثبته عليه قد يكون أهم قرار تتخذه.



في حين أن هناك بعض الجدل حول ما إذا كان الوضع الأعلى هو الأفضل، فإن الوضع الأفضل بالنسبة لمعظم الناس هو على مستوى العين عند الجلوس وعندما تفكر في الأمر: لا أحد يحب الجلوس في الصف الأمامي في السينما لأن النظر إلى الشاشة يمثل ضغطًا على الرقبة، ولكن من الحكمة أيضًا تحديد راحة "الجلوس" في الغرفة المحددة التي يوجد بها التلفزيون وكيف ستشاهده.





على سبيل المثال: إذا كنت ستشاهد المباراة جالسًا على مقاعد البار أو أثناء لعب رمي السهام أو البلياردو، فسوف ترغب في تثبيت التلفزيون أعلى مما قد تفعله إذا كنت جالسًا على الأريكة وتمارس هوسك الأخير .



يمكنك لتركيب جهاز التلفزيون الخاص بك بشكل مناسب، أن تحرص على وجوده على مستوى العين، اجلس كما تفعل عادةً على الكرسي أو المقعد أو الأريكة المفضلة لديك، واطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة القياس من الأرض حتى مستوى عينك، مع الأخذ في الاعتبار الآخرين الذين قد يشاهدون التلفزيون أيضًا (ارتفاع بضع بوصات لن يحدث فرقًا كبيرًا).



سيكون هذا الارتفاع هو المكان الذي يجب أن يكون فيه مركز التلفزيون، وليس الحواف العلوية أو السفلية. بالتناوب، الارتفاع العام الجيد ، هو 42 بوصة من الأرض، وهو مستوى العين تقريبًا لشخص يبلغ طوله 5 أقدام و 6 بوصات. مهما كان الارتفاع الذي تقرره، خذ قطعة من شريط الرسام وألصقها على الحائط في المكان الذي سيكون فيه المركز. ثم، اجلس وانظر لمدة دقيقة، إذا شعرت بالراحة، فأنت جيد.



وسيلعب حجم جهاز التلفزيون أيضًا عاملاً كبيرًا، حيث سيكون ارتفاع التلفزيون (الذي يتم قياسه من الحافة العلوية إلى الأسفل) مقسمًا إلى النصف هو المنتصف. إذا كنت تقوم بالتركيب على الحائط فوق قطعة من الأثاث، مثل خزانة الصوت أو الفيديو، فعليك التأكد من ضبط المركز لتمنح نفسك مساحة كافية فوق الأثاث.



وإذا كان ارتفاع مستوى عينك المثالي هو 40 بوصة وكان لديك خزانة يبلغ ارتفاعها 20 بوصة، فاطرح ارتفاع الخزانة من ارتفاع مستوى عينك، مما يمنحك 20 بوصة. بعد ذلك، خذ ارتفاع تلفزيونك، على سبيل المثال 32 بوصة، واقسمه إلى نصفين (16 بوصة) للحصول على المسافة بين المركز والحافة السفلية للتلفزيون. نظرًا لأنها أقل من 20 بوصة، فأنت على ما يرام.



ماذا عن مسافة المشاهدة؟


إذا لم تكن قد قمت بالفعل بالعناية الواجبة في تحديد حجم التلفزيون الذي يجب عليك شراؤه، فإن بعض هذا القرار سيعتمد على حجم غرفتك وما إذا كانت توفر مساحة كافية لك للجلوس على مسافة مريحة من الشاشة، وهو ما سيلعب أيضًا دورًا في تحديد كيفية ترتيب أثاثك.



ولمساعدتك في تحديد ما هو مناسب لك القاعدة العامة هي قياس المسافة من مقعدك إلى جهاز التلفزيون بالبوصة وضربها في 0.84 (على سبيل المثال، 78 بوصة × 0.84 = شاشة 65.2 بوصة). من المفترض أن يمنحك هذا أفضل نطاق لحجم الشاشة.



وإذا كنت قد حددت حجم الشاشة بالفعل، فهناك العديد من الآلات الحاسبة لمسافة المشاهدة التي توضح لك مسافة الجلوس المثالية التي تحتاجها بناءً على حجم التلفزيون.







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