Monday, 04 September 2023 10:04 GMT

لعبة Starfield لن تضم ميزة Dlss من Nvidia عند إطلاقها

9/3/2023 8:17:42 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أنه سيتم إطلاق Starfield ، لعبة تقمص الأدوار الفضائية الجديدة من Bethesda Game Studios، بدون تقنية الترقية من Nvidia، حيث يعمل
كل من مهندسي Bethesda وAMD معًا لتحسين اللعبة من أجل التعليمات البرمجية متعددة الخيوط على Xbox والكمبيوتر الشخصي، ومعالجات Ryzen 7000، وبطاقات الرسومات من سلسلة Radeon 7000.



ومن المنتظر أن تصدر اللعبة في 6 سبتمبر، لكن يمكن لمالكي النسخة المميزة الولوج إلى اللعبة فى 1 سبتمبر، كما تأتي اللعبة على خدمة الجيم باس من يوم الإطلاق الأول، مع ملاحظة أن لعبة Starfield تم تطويرها لمدة 8 سنوات كاملة، واللعبة تقدم أكثر من 1000 كوكب للاستكشاف وأكثر من 20 شخصية يمكن ضمهم إلى الفريق الخاص بك.



ولا يزال من غير الواضح ما يعنيه هذا العقد الحصري لبيثيسدا، لكن AMD أوضحت لموقع The Verge الأسبوع الماضي أنه لا يوجد شيء يمنع Bethesda من إضافة ميزة DLSS إلى Starfield، حيث تعد DLSS هي ميزة التعلم العميق فائقة أخذ العينات هو عائلة من تقنيات تحسين الصورة وتوسيع نطاقها في الوقت الفعلي والتي طورتها شركة Nvidia الحصرية لخط بطاقات الرسومات RTX والمتاحة في عدد من ألعاب الفيديو.



و قال فرانك أزور، رئيس الألعاب في AMD: "إذا أرادوا استخدام DLSS، فإنهم يحظون بدعم AMD الكامل"، وقد يعني ذلك أن هناك فترة من التفرد، حيث يتم دعم تقنية AMD's FSR 2 فقط، أو كان من الممكن أن تقوم Bethesda ببساطة بإعطاء الأولوية لـ FSR على DLSS في البداية.



ومن المنتظر أن يتم إطلاق Starfield على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox فى 6 سبتمبر، على الرغم من أنه متاح للوصول بدءًا من 31 أغسطس، اعتمادًا على إصدار اللعبة الذي اشتريته.







MENAFN03092023000132011024ID1107000075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث