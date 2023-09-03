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وفاة 7 أشخاص جراء التقلبات الجوية في الجزائر

9/3/2023 8:09:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر، اليوم الأحد، بوفاة سبعة أشخاص جراء التقلبات الجوية التي شهدتها ولايتي تلمسان والبيض في الساعات الأخيرة.

وقال جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) ، في بيان صحفي اليوم ، إن أربعة
أشخاص (رجلان وامرأتان)، لقوا حتفهم ، جراء انجراف السيارة التي كانت تقلهم بعد ارتفاع منسوب مياه واد الدالية ببلدة باب العسة بولاية تلمسان 600 كيلومتر غربي الجزائر.

وأشار إلى انتشال
ثلاثة
أشخاص أخرين، جراء التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية البيض
600 كيلومتر جنوبي غربي البلاد،
وهم امرأتان بواد الدفلى، ورجل بواد قرية بن جراد.

ولفت
إلى أن عملية البحث عن شخصين آخرين لا تزال متواصلة.

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