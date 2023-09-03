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ورشة عمل تدريبية حول تقنيات زراعة الفطر المحاري بإربد

9/3/2023 8:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم مركز "إكساب" للتنمية المستدامة، بالتعاون مع مختبرات إتقان لعلوم الفطر وزراعة الأنسجة النباتية اليوم الأحد، ورشة عمل تدريبية حول "تقنيات زراعة الفطر المحاري"، بمشاركة مجموعة من العاملين والمهتمين في مجال زراعة الفطر المحاري.
وأكد مدير عام المركز المهندس مازن أبو قمر في افتتاح الورشة أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأمن الغذائي، مبينا أن بناء القدرات يمكن أن يكون عنصرًا رئيسا في تعزيز نجاح المشاريع الزراعية وتمكين المزارعين.


وأشار الى أن هذه الورشة تسعى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحسين إنتاجهم وزيادة دخلهم وتوفير الفرص لتحقيق دخل إضافي للأسر الريفية، منوها إلى أن مركز إكساب للتنمية المستدامة، يعمل على تقديم برامج تدريبية شاملة تغطي جوانب متعددة من القطاع الزراعي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويستهدف جميع شرائح المجتمع المحلي المعنية في القطاعات التي يستهدفها المركز.


من جهته قال المدير العام لمختبرات إتقان الدكتور رائد خريس، إن تقديم التدريب والمعرفة في مجال زراعة الفطر المحاري يمكن أن يحدث تغييرًا إيجابيًا في دخل المزارعين وأصحاب المشاريع، حيث تلتزم المختبرات بتعزيز هذه الصناعة وتشجع على تبني أفضل الممارسات واستخدام أفضل التقنيات الحديثة.


وبين أن الفطر المحاري له إمكانيات هائلة في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، إضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة للمجتمعات المحلية.

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