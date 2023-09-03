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إسقاط مسيرة أوكرانية غربي روسيا ولا أضرار

9/3/2023 8:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي البلاد.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الساعة 12:30 من اليوم الأحد تم إحباط اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة حاول شنه نظام كييف على مقاطعة بيلغورود".


وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف أنه لم يسفر عن الاعتداء وقوع إصابات أو أضرار.

RT

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