إسقاط مسيرة أوكرانية غربي روسيا ولا أضرار

إسقاط مسيرة أوكرانية غربي روسيا ولا أضرار
التاريخ
9/3/2023 8:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي البلاد.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الساعة 12:30 من اليوم الأحد تم إحباط اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة حاول شنه نظام كييف على مقاطعة بيلغورود".
وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف أنه لم يسفر عن الاعتداء وقوع إصابات أو أضرار.
RT
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