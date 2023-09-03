Monday, 04 September 2023 10:03 GMT

شكوك وجدل حول هدف ريال مدريد في خيتافي

9/3/2023 8:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسبب الهدف الأول الذي أحرزه ريال مدريد في انتصاره على خيتافي بنتيجة 2-1، أمس السبت، في جدل تحكيمي.
وجاء الهدف عن طريق خوسيلو، مهاجم ريال مدريد، لكن بعد مراجعة طويلة من تقنية الفيديو استقرت في النهاية على احتسابه.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، دار جدل حول صحة الهدف، إذ اصطدمت الكرة في البداية بيد المدافع الألماني أنطونيو روديجر، قبل أن تخرج من منطقة الجزاء حيث التقطها مودريتش الذي أرسل تمريرة عرضية انتهت بتسديدة من خوسيلو في الشباك.
وأشارت إلى أنه كان هناك اشتباه في وجود خوسيلو في موقف تسلل، لكن تقنية الفيديو لم تراجع هذا الأمر ولم ترسم الخطوط المعتادة على الشاشة خلال البث التليفزيوني.
وأوضحت أن مارتينيز مونويرا حكم "الفار"، هو من أقر صحة الهدف في النهاية، لذا احتسبه ميلرو لوبيز حكم المباراة بعد جدل شديد

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN03092023000208011052ID1107000062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث