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الأردن يحسم صدارة بطولة غرب آسيا للكاراتيه

9/3/2023 8:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم منتخب الأردن للكراتيه صدارة بطولة غرب آسيا، السبت، بعدما حصد 27 ميدالية ملونة "13 ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات".
وأقيمت منافسات البطولة في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة "الأردن والسعودية والكويت والإمارات وسوريا وفلسطين واليمن والعراق".
وأحرز منتخب الأردن 13 ميدالية ذهبية عن طريق "بلسم السعايدة (ناشئات تحت 53 كجم)، لين حكروص (ناشئات تحت 59 كجم)، يارا ناصر (ناشئات تحت 66 كجم)، لين منصور (سيدات تحت 61 كجم)، نور الله ناصر (سيدات تحت 68 كجم)، جود الضروس (سيدات فوق 68 كجم)، عبد الرحمن حيمور (ناشئين تحت 55 كجم)، علي فيراوي (ناشئين تحت 61 كجم)، إبراهيم كنعان (ناشئين تحت 76 كجم)، يزيد الرفاعي (ناشئين فوق 76 كجم)، عمر شقرة (رجال تحت 55 كجم)، صالح الفيومي (رجال تحت 67 كجم)، أحمد شديد (رجال تحت 75 كجم)".
وجاءت الميداليات الفضية عن طريق "دينا الجراح (ناشئات تحت 59 كجم)، فرح الصباغ (سيدات تحت 50 كجم)، منى الديري (سيدات تحت 61 كجم)، محمد الرفاعي (رجال تحت 84 كجم)، هاني رشيد (كاتا فرق رجال)، ريان العموري (ناشئين تحت 55 كجم)، عبد الرحمن الخوالدة (ناشئين تحت 61 كجم)، ياسمين بدوية (ناشئات كاتا)".
وتحققت الميداليات البرونزية عبر "نور الهواوشة (ناشئات تحت 53 كجم)، روان الشهابي (سيدات تحت 50 كجم)، زكي أبو قاعود (رجال تحت 84 كجم) ، فراس الوشة (كاتا ناشئين)، عبد الرحمن القنينة (ناشئين تحت 68 كجم)، نتالي النجار (كاتا سيدات)".

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