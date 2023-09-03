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هيئة الاتصالات تنجز 15836 بيانا جمركيا منذ بداية العام

9/3/2023 8:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنجزت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 15836 بيانًا جمركيًا منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي.


وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، في بيان، الأحد، إن الهيئة أنجزت عبر مكتبها في جمرك العقبة 3079 معاملة، وفي جمرك المطار 11760 معاملة وجمرك عمان 997 معاملة، وأصدرت 3886 موافقة نوعية وإدخال لأجهزة الاتصالات من مكاتبها الرئيسة في عمان.


وأضاف السرحان أن الهيئة تتابع تنفيذ خططها المتعلقة بأتمتة الإجراءات والخدمات تأتي للتسهيل على المواطنين والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد، مؤكدا أهمية أتمتة وحوسبة إجراءات العمل لرفع مستوى الإنتاجية، وتخفيض النفقات على متلقي الخدمة.


ولفت إلى منح الصلاحيات اللازمة لموظفي الهيئة لإنجاز البيانات الجمركية إلكترونيًا عن بعد بخاصة بعد ربط المعابر الحدودية والمراكز الجمركية الـ 25 على نظام التخليص الجمركي المحوسب.


وأوضح أن مكاتب الهيئة الخارجية في المراكز الجمركية الثلاثة التابعة للهيئة (جمرك عمان والمطار والعقبة) مستمرة في تبسيط الإجراءات والتسهيل على مستوردي الأجهزة لإنجاز معاملاتهم والحصول على موافقات استيراد أجهزة الاتصالات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة الرئيس.


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