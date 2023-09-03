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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

9/3/2023 8:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 3-9-2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024، ولقاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع أستون فيلا.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X وولفرهامبتون – 4 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
ليفربول X أستون فيلا – 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
أرسنال * مانشستر يونايتد – 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا X لاس بالماس – 3 مساء - beIN Sports HD 1
ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو – 5.15 مساء - beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X إشبيلية – 7.30 مساء - beIN Sports HD 1
أوساسونا X برشلونة – 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إنتر ميلان X فيورنتينا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 1
تورينو X جنوي – 7.30 مساء
إمبولي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
ليتشي X ساليرنيتانا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X كولن – 4.30 مساء
يونيون برلين X لايبزيج – 6.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تولوز X كليرمون فوت – 2 ظهرًا
ليل X مونبلييه – 4 مساء
لوهافر X لوريان – 4 مساء
ميتز X ستاد ريمس – 4 مساء
نيس X ستراسبورج – 6.05 مساء
ليون X باريس سان جيرمان – 9.45 مساء

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