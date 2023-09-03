مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
التاريخ
9/3/2023 8:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 3-9-2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024، ولقاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع أستون فيلا.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X وولفرهامبتون – 4 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
ليفربول X أستون فيلا – 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
أرسنال * مانشستر يونايتد – 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيرونا X لاس بالماس – 3 مساء - beIN Sports HD 1
ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو – 5.15 مساء - beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X إشبيلية – 7.30 مساء - beIN Sports HD 1
أوساسونا X برشلونة – 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إنتر ميلان X فيورنتينا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 1
تورينو X جنوي – 7.30 مساء
إمبولي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
ليتشي X ساليرنيتانا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت X كولن – 4.30 مساء
يونيون برلين X لايبزيج – 6.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
تولوز X كليرمون فوت – 2 ظهرًا
ليل X مونبلييه – 4 مساء
لوهافر X لوريان – 4 مساء
ميتز X ستاد ريمس – 4 مساء
نيس X ستراسبورج – 6.05 مساء
ليون X باريس سان جيرمان – 9.45 مساء
ملاعب
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