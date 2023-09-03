الموت يفجع الوسط الفني في سوريا - صورة

ونعت نقابة الفنانين في دمشق الراحل بكلمات عبر حسابها الخاص على "فيسبوك " :" نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير المايسترو أمين الخياط بعد صراع طويل مع المرض " يذكر ان أمين الخياط موسيقى وملحن وعازف قانون وقائد فرقة الفجر الموسيقية. ولد في دمشق عام 1936، ونشأ في بيت يعشق الموسيقا.

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