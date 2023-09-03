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الموت يفجع الوسط الفني في سوريا - صورة

9/3/2023 8:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجع الوسط الفني السوري اليوم بوفاة الموسيقي والمايسترو أمين الخياط بعد صراع طويل مع المرض .

ونعت نقابة الفنانين في دمشق الراحل بكلمات عبر حسابها الخاص على "فيسبوك " :" نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير المايسترو أمين الخياط بعد صراع طويل مع المرض "
يذكر ان أمين الخياط موسيقى وملحن وعازف قانون وقائد فرقة الفجر الموسيقية. ولد في دمشق عام 1936، ونشأ في بيت يعشق الموسيقا.




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