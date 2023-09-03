الموت يفجع الوسط الفني في سوريا - صورة
التاريخ
9/3/2023 8:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجع الوسط الفني السوري اليوم بوفاة الموسيقي والمايسترو أمين الخياط بعد صراع طويل مع المرض .
ونعت نقابة الفنانين في دمشق الراحل بكلمات عبر حسابها الخاص على "فيسبوك " :" نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير المايسترو أمين الخياط بعد صراع طويل مع المرض "
يذكر ان أمين الخياط موسيقى وملحن وعازف قانون وقائد فرقة الفجر الموسيقية. ولد في دمشق عام 1936، ونشأ في بيت يعشق الموسيقا.
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