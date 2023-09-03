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الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

9/3/2023 8:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
من المرجح أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا خلال الأسبوعين المقبلين يحدد بموجبه عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 أيلول الجاري.
ومن المتوقع أن يشمل البلاغ، جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
وجرت العادة أن تُستثنى من بلاغ التعطيل كل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
وسيشمل بلاغ التعطيل التأكيد على ضرورة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة وإظهارها بما يليق بها.
ووفق قرارات سابقة لوزارة العمل فإن بلاغ رئيس الوزراء بشأن عطلة المولد النبوي الشريف تشمل القطاع الخاص، على أن تكون مأجورة للعاملين إذا عملوا فيها ويستحقوا عنها أجرا إضافيا بواقع 150% من أجرهم المعتاد وفقا لأحكام المادة 59/ب من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.

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