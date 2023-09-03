لدغة البعوض لماذا لا نشعر بها لحظة حدوثها



وأوضح الدكتور سرمد مزهر، من لندن، سبب عدم الشعور بلدغة البعوض هذه في منشور على "تيك توك"، قائلا إن الطريقة التي يلدغ بها البعوض هي "تقنية عالية جدا" ما يعني أنك عادة لا تستطيع الشعور بها.



وأوضح أن إناث البعوض فقط هي التي تلدغ، لأنها "تحتاج إلى تغذية إضافية حتى تتمكن من إعالة صغارها".

والسبب وراء عدم الشعور بأي شيء، أو ربما لدغة خفيفة، هو أن لعاب إناث البعوض له تأثير مماثل للمخدر.



وشرح الدكتور مزهر أن الحشرات "تبدأ بحقن مخدر موضعي على الجلد حتى لا يتمكن الملدوغ من الشعور بأي من الإبر الست التي تدخلها إلى الجلد".



وأوضح أن اثنين من تلك الإبر تستخدم لقطع الجلد، بينما البقية لفحص الدم وامتصاصه من الأوعية الدموية.



وقد يستغرق الأمر ساعات أو أياما حتى يشعر الشخص بلدغة البعوض.



وقال الدكتور مزهر إن العملية "فعالة للغاية لدرجة أنه بحلول الوقت الذي تشعر فيه فعليا بلدغة البعوض، تكون قد اختفت آثارها".



وأضاف أن البعوض تطور ليصبح لديه "قدرة غير عادية على العثور على الأوعية الدموية وسحب الدم دون التسبب في ضرر أو إزعاج كبير وتقنية التغذية الخاصة به تتضمن مزيجا من الإشارات الكيميائية، والإدراك الحسي، وبنية خرطوم معقدة، وكلها تعمل في وئام لتسهيل وجبة البعوض.



وأظهرت الأبحاث أن إناث البعوض تنجذب إلى بعض الروائح، مثل العرق وروائح الزهور وثاني أكسيد الكربون الناجم عن الزفير.

روسيا اليوم