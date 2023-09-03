الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء عدة دول

الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء عدة دول
التاريخ
9/3/2023 8:09:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، أوراق اعتماد سفراء دول البرازيل، والتشيك، وألمانيا، والبوسنة والهرسك، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والبيرو المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي، وذلك خلال مراسم جرت في قصر بسمان الزاهر.
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