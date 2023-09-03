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الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء عدة دول

9/3/2023 8:09:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، أوراق اعتماد سفراء دول البرازيل، والتشيك، وألمانيا، والبوسنة والهرسك، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والبيرو المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي، وذلك خلال مراسم جرت في قصر بسمان الزاهر.

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