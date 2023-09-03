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عورتاني يتابع تشييد مدرسة أساسية في كفر قدوم

9/3/2023 8:08:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني في مكتبه، اليوم، وفداً من مجلس قروي كفر قدوم؛ لمتابعة تشييد مدرسة أساسية دنيا في بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية بدعم من المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، وذلك استناداً إلى الاتفاقية المُبرمة بين البنك الإسلامي للتنمية؛ بصفته مديراً لصندوق الأقصى وحكومة دولة فلسطين ممثلة بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وم. وليد عساف، ووكيل الوزارة د. نافع عساف، ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة، ورئيس مجلس كفر قدوم وأعضاء من المجلس.

يأتي ذلك في مستهل العام الدراسي الذي يحمل اسم "عام حماية التعليم"، ما يبرهن على الاهتمام بتوفير تعليم حر وآمن لجميع الطلبة والأطفال في المناطق كافة، خاصة تلك التي تعاني من انتهاكات الاحتلال، وتجسيداً لرؤية الوزارة وقيادتها في تعزيز المساهمة المحلية والإقليمية في دعم قطاع التعليم، وما تحمله بلدة كفر قدوم من دلالات وطنية واعتبارها نموذجاً للتعليم المقاوم في فلسطين.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن عطاء تشييد هذه المدرسة خلال الشهر الحالي.

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