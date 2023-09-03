عورتاني يتابع تشييد مدرسة أساسية في كفر قدوم

عورتاني يتابع تشييد مدرسة أساسية في كفر قدوم
التاريخ
9/3/2023 8:08:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني في مكتبه، اليوم، وفداً من مجلس قروي كفر قدوم؛ لمتابعة تشييد مدرسة أساسية دنيا في بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية بدعم من المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، وذلك استناداً إلى الاتفاقية المُبرمة بين البنك الإسلامي للتنمية؛ بصفته مديراً لصندوق الأقصى وحكومة دولة فلسطين ممثلة بوزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وم. وليد عساف، ووكيل الوزارة د. نافع عساف، ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة، ورئيس مجلس كفر قدوم وأعضاء من المجلس.
يأتي ذلك في مستهل العام الدراسي الذي يحمل اسم "عام حماية التعليم"، ما يبرهن على الاهتمام بتوفير تعليم حر وآمن لجميع الطلبة والأطفال في المناطق كافة، خاصة تلك التي تعاني من انتهاكات الاحتلال، وتجسيداً لرؤية الوزارة وقيادتها في تعزيز المساهمة المحلية والإقليمية في دعم قطاع التعليم، وما تحمله بلدة كفر قدوم من دلالات وطنية واعتبارها نموذجاً للتعليم المقاوم في فلسطين.
يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن عطاء تشييد هذه المدرسة خلال الشهر الحالي.
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