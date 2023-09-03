العراق يرفع حظر التجول في كركوك ‎

وقال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مساء السبت "تم رفعه"، وأكد أن "الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك".

وشهدت مدينة كركوك التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان تظاهرات السبت تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى، وانتشرت قوّات الأمن للفصل بين الجانبين وأطلقت عيارات ناريّة تحذيريّة لتفريق المتظاهرين الأكراد. وتم إحراق مركبات في جادة رئيسية.

وقتل أربعة أكراد خلال هذه الأحداث كما أصيب 15 بجروح، حسب ما أكد المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني الأحد، وقضى ثلاثة على الأقل من القتلى إثر إصابتهم برصاص لم يعرف مصدره، حسب ما أكدت مصادر طبية في كركوك.

ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى "تشكيل لجنة تحقيق"، متعهّدا في بيان بـ "محاسبة المقصّرين لينالوا جزاءهم العادل".

تقع كركوك في منطقة غنية بالنفط، وهي محور نزاع تاريخي بين إقليم كردستان الشمالي والحكومة المركزية، وقد تصاعد التوتر منذ نحو أسبوع فيها.

والاثنين، نظّم محتجّون من القوميتين العربيّة والتركمانيّة اعتصاما قرب المقرّ العام لقوّات الأمن العراقيّة في محافظة كركوك، إثر أمر رئيس الوزراء قوّات الأمن بتسليم هذا المقرّ إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغل هذا الموقع.

واحتشد المتظاهرون الأكراد السبت في نهاية فترة ما بعد الظهر وحاولوا الوصول إلى المقر، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع بشكل سريع. وصباح الأحد، أكد قائد عمليات كركوك الفريق الركن جبار نعيمة الطائي، أن "المقر تحت سيطرة الجيش" العراقي، وبالتالي، "رفع" اعتصام المتظاهرين العرب والتركمان، وفقا لمصدر الشرطة.

وتندرج أحداث العنف هذه في إطار التوتر التاريخي المرتبط بكركوك. وفي 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبشمركة، أي قوات الأمن في إقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك، قبل أن يطرد منها في خريف 2017 إثر عملية عسكرية للقوات العراقية ردا على استفتاء لم ينجح على انفصال إقليم كردستان عن العراق.

أ ف ب