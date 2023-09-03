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الوزير العوضي يخاطب ديوان الخدمة للحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية إلكترونيا

9/3/2023 8:04:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تواصل جهود ميكنة الخدمات الصحية، وتسهيلاً على المواطنين، خاطب وزير الصحة د.أحمد العوضي، ديوان الخدمة المدنية، بشأن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة وهي الحصول على إجازة مرضية بدون استشارة طبية، عبر المنصات الإلكترونية.

وتأتي الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة الصحة دون مراجعة المركز الصحي، نظرا لوجود حالات لا تستدعي أن تكون الإجازة المرضية بعد استشارة طبية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الكوادر الطبية في مختلف مناطق البلاد، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمة الصحية.

هذا وتضمنت مخاطبة وزير الصحة لديوان الخدمة المدنية الإشارة إلى كتابه رقم 15 - 35 - 2023 المتضمن مقترح بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات، والمتضمن إطلاق خدمة إنشاء إجازة مرضية بدون استشارة طبية، وذلك من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.

وحدد المقترح ضوابط منح الإجازة المرضية على النحو التالي:
▪️إجازة براتب كامل لخمسة عشر يوما الأولى.
▪️إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية.
▪️إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.
▪️إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.

كما اشترط المقترح ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية عن 3 أيام في الشهر.

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