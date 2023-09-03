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الزمالك يفتح باب الترشح لإنتخاب مجلس إدارة جديد غدا

9/3/2023 8:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك المصري اليوم الأحد فتح باب تلقي قبول طلبات المرشحين لانتخاب مجلس إدارة النادي بدءاً من غداً ولمدة 7 أيام.

وذكر الزمالك في بيان رسمي اليوم الأحد ان أن اللجنة المؤقتة وجهت الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد إستقالة المجلس السابق برئاسة مرتضي منصور.

وأضاف أنه تم توجيه الدعوة للجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة الموافق 20 اكتوبر المقبل وفقاً لأحكام قانون الرياضة لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي.


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