رئيس فيفا: بطولة الدوري الأفريقي نقلة نوعية لكرة القدم

أكد جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النسخة الأولي من بطولة الدوري الأفريقي ستعزز من مكانة اللعبة في القارة.

وقال إنفانتينو في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا اليوم الأحد أن الدوري الأفريقي سيعزز من مكانة اللعبة في القارة وستلعب تلك المسابقة دوراً كبيراً وفعالاً في نقلة نوعية لكرة القدم الإفريقية إلى المستوى التالي، من خلال توفير منصة مثلى للاعبين والأندية للتنافس مع بعضهم البعض.

فيما اكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أن بطولة الدوري الأفريقي هي خطوة كبيرة لضمان أن يكون لكرة القدم الإفريقية أندية تنافس على الصعيد العالمي.

وأقيمت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة النسخة الأولي للدوري الأفريقي وأسفرت عن مواجهة الأهلي المصري مع سيمبا التنزاني. بينما يخوض الترجي التونسي صداماً مع فريق مازيمبي الكونغولي، ويواجه

إنيمبا النيجيري الوداد البيضاوي المغربي وسيلعب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع بترو أتليتيكو الأنجولي .

وتعد بطولة الدوري الأفريقي شراكة بين كاف وفيفا وستقام مباريات نصف نهائي البطولة في الفترة ما بين 29 أكتوبر والأول من نوفمبر علي أن تقام نسخة النهائي من مباراتين يومي الخامس و 11 نوفمبر 2023.





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